Россияне жалуются на сбои в RUTUBE

С чем связаны сбои пока неизвестно
С чем связаны сбои пока неизвестно Фото:

Пользователи видеохостинга RUTUBE в ряде российских регионов массово жалуются на работу сервиса 28 августа. Всплеск жалоб зафиксировала онлайн-система мониторинга сбоев сайтов и приложений Downdetector.

«Жалоб много: за час — 84, за сутки — 347», — информирует система мониторинга на своем сайте. Повышение количества жалоб за последний час чаще фиксируется в Хабаровском крае, на него приходится 10% запросов, сбои также часто фиксируются в Амурской, Курганской, Новосибирской и Московской областях.

Всплеск жалоб пользователей также фиксировался этим утром. URA.RU связалось с представителями RUTUBE, они пообещали дать комментарий.

Обновлено в 14:18 по мск. В пресс-службе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» сообщили, что затруднения наблюдаются на стороне партнера, а сам RUTUBE работает нормально.

