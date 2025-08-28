Венгрия раскрыла имя атаковавшего нефтепровод «Дружба»

Венгрия ввела санкции против Роберта Бровди за атаки на нефтепровод «Дружба»
Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены, но возобновились 28 августа
Венгрия ввела санкции против командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди за причастность к атакам на нефтепровод «Дружба». Ему запрещен въезд в страны ЕС и Шенгенской зоны, сообщило Национальное управление по вопросам иммиграции.

«Человеку запрещен въезд в Венгрию. Он представляет угрозу для национальной безопасности страны», — заявили в иммиграционной службе Венгрии в X.

Бровди, известный под позывным «Мадьяр», является этническим венгром из Закарпатья. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что подразделение под командованием Бровди совершило «чрезвычайно серьезные нападения» на «Дружбу».

Нефтепровод атаковали ВСУ в конце августа. В ЕК крайне осудили Украину, заявив, что  «Дружба» является частью европейской энергетической безопасности. На данный момент поставки восстановлены

