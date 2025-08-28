Reuters: европейские лидеры хотели бросить Зеленского на саммите с Трампом

Европейские лидеры рассматривали возможность отказаться от совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошедшем 18 августа саммите с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters.
«По данным двух европейских источников, европейские лидеры обсуждали, стоит ли идти с Зеленским, чтобы избежать фиаско, подобного скандалу в Овальном кабинете в феврале», — пишет Reuters. По информации агентства, Зеленский просил европейских лидеров присоединиться к встрече с Трампом 18 августа.
Предыдущие переговоры Зеленского и Трампа, прошедшие в феврале, стали скандальными. Украинский лидер прибыл на встречу в одежде в милитари стиле, что вызвало недовольство и насмешку со стороны Трампа, а планируемая сделка по добыче редкоземельных металлов сорвалась.
