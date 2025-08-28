Reuters: европейские лидеры хотели бросить Зеленского на саммите с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры европейских государств обсуждали, стоит ли идти с Зеленским на саммит
Лидеры европейских государств обсуждали, стоит ли идти с Зеленским на саммит Фото:

Европейские лидеры рассматривали возможность отказаться от совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошедшем 18 августа саммите с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters.

«По данным двух европейских источников, европейские лидеры обсуждали, стоит ли идти с Зеленским, чтобы избежать фиаско, подобного скандалу в Овальном кабинете в феврале», — пишет Reuters. По информации агентства, Зеленский просил европейских лидеров присоединиться к встрече с Трампом 18 августа.

Предыдущие переговоры Зеленского и Трампа, прошедшие в феврале, стали скандальными. Украинский лидер прибыл на встречу в одежде в милитари стиле, что вызвало недовольство и насмешку со стороны Трампа, а планируемая сделка по добыче редкоземельных металлов сорвалась. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские лидеры рассматривали возможность отказаться от совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошедшем 18 августа саммите с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters. «По данным двух европейских источников, европейские лидеры обсуждали, стоит ли идти с Зеленским, чтобы избежать фиаско, подобного скандалу в Овальном кабинете в феврале», — пишет Reuters. По информации агентства, Зеленский просил европейских лидеров присоединиться к встрече с Трампом 18 августа. Предыдущие переговоры Зеленского и Трампа, прошедшие в феврале, стали скандальными. Украинский лидер прибыл на встречу в одежде в милитари стиле, что вызвало недовольство и насмешку со стороны Трампа, а планируемая сделка по добыче редкоземельных металлов сорвалась. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...