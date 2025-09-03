Минобороны: гаубицы «Мста-С» уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении

Артиллеристы нанесли удары по ключевым объектам противника
Артиллеристы нанесли удары по ключевым объектам противника
Спецоперация РФ на Украине

Самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили позиции ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчеты самоходных гаубиц „Мста-С “ группировки войск „Север“ уничтожили пункт управления и точки запуска БПЛА», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Артиллеристы нанесли удары по ключевым объектам противника на Харьковском направлении, уничтожив также бронированную технику и живую силу подразделений ВСУ.

Расчеты «Мста-С» используют широкий спектр боеприпасов, включая осколочно-фугасные и высокоточные. Осколочно-фугасные снаряды предназначены для поражения техники и укрепленных позиций противника, а высокоточные боеприпасы — для уничтожения особо важных целей с минимальным расходом боекомплекта. Использование современных боеприпасов позволяет наносить максимальный урон противнику.

