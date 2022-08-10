Кремль подключил молодежь к разработке новой идеологии для России

Так власть ответит на информационное давление Запада

10 августа 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

В Подмосковье открылся форум молодых политологов и политтехнологов «Дигория» Фото: пресс-служба форума «Дигория» статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская молодежь поможет сформировать новую идеологию страны. Для этого администрация президента РФ и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) открыли 10 августа в Подмосковье форум молодых политологов и политтехнологов «Дигория». Эта площадка служит для объединения интеллектуального потенциала российской молодежи, чьи новые идеи и смыслы станут ответом страны на идеологическую войну, объявленную Западом, объяснили URA.RU эксперты. Для ответа на новые вызовы России требуется не только осмыслить происходящие процессы, но и управлять ими, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии форума. «Сегодня мир меняется на наших глазах, мы живем в эпоху фундаментальных перемен и они носят необратимый характер. В такую эпоху выигрывает тот, кто управляет изменениями, а не просто наблюдает за ними со стороны. Тем более не тот, кто пытается спрятаться и переждать перемены. Это вызов во всех сферах нашей жизни, и в первую очередь это означает перемены в сознании людей», — сказал руководитель внутриполитического блока Кремля. Выигрывает тот, кто управляет переменами, заявил Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Кириенко, против России ведутся не только боевые действия обычным оружием, но и масштабная идеологическая война. «Мы прекрасно понимаем, что мы воюем не с украинцами, с Россией воюет весь блок НАТО, но это происходит на территории Украины руками украинцев. Они отдали своих людей в использование для противостояния Запада против России. Это не только вооруженная, но и информационная борьба, аналогов которой еще не было. История фальсифицируется ими немедленно, они пытаются отменить российскую культуру и саму Россию. Они просчитались, наше общество консолидировалось. Но это вызов, он требует ответов и создает важные запросы — на патриотизм, на гордость за свою страну, на работу со смыслами», — подчеркнул Кириенко. Идеология выполняет роль проводника ценностей в обществе, напомнил участникам форума председатель Совета директоров ЭИСИ, сопредседатель организационного комитета «Дигории» Андрей Шутов. «Поправки, которые были внесены в нашу Конституцию, направлены на то, чтобы мы вернули ценностное основание в нашу политическую повестку дня. Что такое идеология? Это цель и способ ее достижения. Давайте попробуем выстроить наши проекты так, чтобы они были основаны на ценностях нашего общества, которые зафиксированы в Конституции. Это ценности, о которых постоянно говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Сейчас время возможностей, которые мы все должны использовать ради нашей страны, ради ее национальных интересов», — сказал Шутов участникам форума. Председатель Совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов напомнил о пользе идеологии Фото: пресс-служба форума «Дигория» Молодым политологам нужно осознать перспективы, которые которые есть у России, и понять, как они могут повлиять на выбор обществом пути развития страны, пояснил корреспонденту URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Мы живем сейчас в эпоху господства западной либеральной идеологии, которая мутирует в сторону нацизма. После поражения СССР она захватила наше общество, но диктат этой системы становится нестерпимым. [Американский футуролог, автор концепции «конца истории» Фрэнсис] Фукуяма неправ, история не кончилась, торжество либерализма не будет вечным, и нас оно не устраивает. Сергей Кириенко сказал, что политологи не могут просто заниматься описанием реальности, этого мало. Необходимо создавать новую идеологию, свои собственные образы будущего, которые будут более привлекательны для людей и в нашей стране, и во всем мире», — объяснил эксперт. От молодых политологов ждут, что они включатся в работу по созданию новой идеологии России Фото: пресс-служба форума «Дигория» От молодых специалистов не ждут, что они сразу предложат новую идеологию, однако их участие в процессе ее создания необходимо, заметил в беседе с URA.RU директор Центра политической конъюнктуры, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Чеснаков. «От них ждут, что они включатся в эту работу. Вообще идеология — это живой организм, общественная мысль меняется вместе с обществом и эпохой, поэтому от того, то как новое поколение экспертов, занимающихся коммуникациями, идеями и смыслами, включится в этот процесс, будет зависеть и то, насколько идеология будет принята современным поколением россиян», — сказал он. Молодым политологам нужны такие форумы как «Дигория», чтобы совместно искать новые подходы к работе с общественным мнением, добавил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «В качестве главной цели организаторы декларируют поиск новых подходов к работе с общественным мнением, к реализации политических проектов. Российское общество и медиапотребление меняется, поэтому тут есть над чем поработать», — рассказал он URA.RU. Для ответа на новые вызовы России требуются интеллектуальные усилия молодежи Фото: пресс-служба форума «Дигория» Политологи и политтехнологи обеспечивают обратную связь власти с населением, что важно и для качества госуправления, заметил Костин. «Ключевой вопрос здесь — это доверие граждан к госслужащим, потому что доверие дает ресурсы для решения управленческих задач. Чем выше квалификация таких специалистов, тем выше качество управления», — подчеркнул политолог. Профессиональная работа политологов действительно приносит ощутимую пользу обществу, подтвердил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Чем более цивилизованными будут политические процессы в нашей стране, чем более профессионально они будут моделироваться, тем лучше подготовлены будут политики и тем больше выиграет общество в целом», — заключил эксперт. Статья по теме Путин пригласил россиян активнее участвовать в обновлении страны Организаторы разделили площадку на три «фабрики» и девять «цехов». Каждый из них объединит экспертов по специализации — от разработчиков ценностных конструкций до специалистов по социально-политическим кампаниям. С участниками форума «Дигория» работают признанные специалисты политических профессий, в итоге они выберут трех лучших представителей из каждого цеха, которые получат уникальную возможность личного общения и консультирования со своим наставником. В рамках форума также проводится Национальная премия молодых политологов России. Лучших из них ЭИСИ назовет 13 августа, вручив им премию по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская молодежь поможет сформировать новую идеологию страны. Для этого администрация президента РФ и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) открыли 10 августа в Подмосковье форум молодых политологов и политтехнологов «Дигория». Эта площадка служит для объединения интеллектуального потенциала российской молодежи, чьи новые идеи и смыслы станут ответом страны на идеологическую войну, объявленную Западом, объяснили URA.RU эксперты. Для ответа на новые вызовы России требуется не только осмыслить происходящие процессы, но и управлять ими, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии форума. «Сегодня мир меняется на наших глазах, мы живем в эпоху фундаментальных перемен и они носят необратимый характер. В такую эпоху выигрывает тот, кто управляет изменениями, а не просто наблюдает за ними со стороны. Тем более не тот, кто пытается спрятаться и переждать перемены. Это вызов во всех сферах нашей жизни, и в первую очередь это означает перемены в сознании людей», — сказал руководитель внутриполитического блока Кремля. По словам Кириенко, против России ведутся не только боевые действия обычным оружием, но и масштабная идеологическая война. «Мы прекрасно понимаем, что мы воюем не с украинцами, с Россией воюет весь блок НАТО, но это происходит на территории Украины руками украинцев. Они отдали своих людей в использование для противостояния Запада против России. Это не только вооруженная, но и информационная борьба, аналогов которой еще не было. История фальсифицируется ими немедленно, они пытаются отменить российскую культуру и саму Россию. Они просчитались, наше общество консолидировалось. Но это вызов, он требует ответов и создает важные запросы — на патриотизм, на гордость за свою страну, на работу со смыслами», — подчеркнул Кириенко. Идеология выполняет роль проводника ценностей в обществе, напомнил участникам форума председатель Совета директоров ЭИСИ, сопредседатель организационного комитета «Дигории» Андрей Шутов. «Поправки, которые были внесены в нашу Конституцию, направлены на то, чтобы мы вернули ценностное основание в нашу политическую повестку дня. Что такое идеология? Это цель и способ ее достижения. Давайте попробуем выстроить наши проекты так, чтобы они были основаны на ценностях нашего общества, которые зафиксированы в Конституции. Это ценности, о которых постоянно говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Сейчас время возможностей, которые мы все должны использовать ради нашей страны, ради ее национальных интересов», — сказал Шутов участникам форума. Молодым политологам нужно осознать перспективы, которые которые есть у России, и понять, как они могут повлиять на выбор обществом пути развития страны, пояснил корреспонденту URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Мы живем сейчас в эпоху господства западной либеральной идеологии, которая мутирует в сторону нацизма. После поражения СССР она захватила наше общество, но диктат этой системы становится нестерпимым. [Американский футуролог, автор концепции «конца истории» Фрэнсис] Фукуяма неправ, история не кончилась, торжество либерализма не будет вечным, и нас оно не устраивает. Сергей Кириенко сказал, что политологи не могут просто заниматься описанием реальности, этого мало. Необходимо создавать новую идеологию, свои собственные образы будущего, которые будут более привлекательны для людей и в нашей стране, и во всем мире», — объяснил эксперт. От молодых специалистов не ждут, что они сразу предложат новую идеологию, однако их участие в процессе ее создания необходимо, заметил в беседе с URA.RU директор Центра политической конъюнктуры, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Чеснаков. «От них ждут, что они включатся в эту работу. Вообще идеология — это живой организм, общественная мысль меняется вместе с обществом и эпохой, поэтому от того, то как новое поколение экспертов, занимающихся коммуникациями, идеями и смыслами, включится в этот процесс, будет зависеть и то, насколько идеология будет принята современным поколением россиян», — сказал он. Молодым политологам нужны такие форумы как «Дигория», чтобы совместно искать новые подходы к работе с общественным мнением, добавил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «В качестве главной цели организаторы декларируют поиск новых подходов к работе с общественным мнением, к реализации политических проектов. Российское общество и медиапотребление меняется, поэтому тут есть над чем поработать», — рассказал он URA.RU. Политологи и политтехнологи обеспечивают обратную связь власти с населением, что важно и для качества госуправления, заметил Костин. «Ключевой вопрос здесь — это доверие граждан к госслужащим, потому что доверие дает ресурсы для решения управленческих задач. Чем выше квалификация таких специалистов, тем выше качество управления», — подчеркнул политолог. Профессиональная работа политологов действительно приносит ощутимую пользу обществу, подтвердил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Чем более цивилизованными будут политические процессы в нашей стране, чем более профессионально они будут моделироваться, тем лучше подготовлены будут политики и тем больше выиграет общество в целом», — заключил эксперт. Организаторы разделили площадку на три «фабрики» и девять «цехов». Каждый из них объединит экспертов по специализации — от разработчиков ценностных конструкций до специалистов по социально-политическим кампаниям. С участниками форума «Дигория» работают признанные специалисты политических профессий, в итоге они выберут трех лучших представителей из каждого цеха, которые получат уникальную возможность личного общения и консультирования со своим наставником. В рамках форума также проводится Национальная премия молодых политологов России. Лучших из них ЭИСИ назовет 13 августа, вручив им премию по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».