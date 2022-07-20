Путин пригласил россиян активнее участвовать в обновлении страны

Опорой власти станут участники кремлевского проекта

20 июля 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Россия вступает в новую эпоху, говорит президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Владимир Путин вовлек творческие силы гражданского общества России в развитие страны на основе идеи национального суверенитета. Этому глава государства посвятил пленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» 20 июля. Созидательный потенциал народа в Кремле рассматривают как опору для свободного развития страны на принципах независимости и конкурентоспособности, объяснили URA.RU эксперты. Россия участвует в формировании нового миропорядка, путь к которому лежит через разрушение однополярной модели мира, которую безуспешно пытаются сохранить США, рассказал Путин участникам форума. «Эти грандиозные изменения, конечно, необратимы. И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка — альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации», — передает слова президента корреспондент URA.RU. С представителями гражданского общества Владимир Путин пообщался на пленарном заседании форума АСИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Национальный суверенитет Путин назвал обязательным условием свободного развития каждого человека, а важнейшей составляющей суверенитета — «ответственное, деятельное и национально мыслящее, национально ориентированное гражданское общество». По мысли президента, в основе развития страны должно лежать сохранение традиций и ценностей народа. «Чтобы идти в будущее, нам с вами нужно помнить о нашем великом, славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими достижениями. И, повторю, обязательно двигаться, конечно, при этом вперед», — призвал глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что главный смысл развития и самого существования государства — это улучшение жизни простых людей. «Только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», — добавил он. Президент отводит гражданскому обществу ключевую роль в развитии страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Национальный суверенитет — это магистральная идея выступлений Путина, актуальность которой стала очевидна в свете событий в Донбассе, заявил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Президент не отступал от этой идеи с самого начала, поскольку после эпохи Ельцина, когда министр иностранных дел Козырев поражал западных политиков словами о том, что у России нет национальных интересов, вопрос стоял очень остро. Сегодня, когда Запад пытается нанести поражение России руками Украины и исключить нашу страну из мировой цивилизации, эта тема особенно актуальна. Давление беспрецедентно, такого не было даже во время противостояния с СССР, и это реакция США на разрушение однополярного миропорядка», — пояснил Шпунт. «Надо понимать, что далеко не все страны обладают суверенитетом, поскольку он не вводится каким-то указами директивно. Это состояние самого общества, поэтому президент и сказал про опору на традиции и ценности», — добавил эксперт. Гражданское общество России обладает огромной созидательной энергией и власть с помощью АСИ подбирает инструменты для того, чтобы направить эту энергию на развитие страны, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «За последние десятилетия многие люди кинулись в омут западных ценностей и позабыли, что лучше всего все делать самим. Это была реакция на неискренность конца советских времен, и она породила такие явления, как, например, тяга к „Макдональдсу“ при, в общем-то, полном понимании, что еда там вредная, а иван-чай полезнее кока-колы. Государству нужно обеспечить народу инфраструктуру — дороги, свет, газ и так далее, а дальше людям даже как-то специально помогать будет не надо, наши люди все сделают сами», — сказал Мартынов. Статья по теме Путин определил источник денег для технологического рывка России Президент отводит гражданскому обществу ключевую роль в развитии страны еще и потому, что оно эффективно осуществляет контроль над государственными органами управления, добавил политолог Дмитрий Журавлев. «Высшей власти контролировать всех исполнителей сверху донизу сложно, а без гражданского общества этот контроль ослаблен. Просто потому, что люди заняты своим делами и заботятся только о собственном выживании. Поскольку тут есть прямая зависимость от уровня жизни, то где-то, например в крупных городах, гражданское общество у нас уже сформировано, власть имеет возможность с ним работать, что мы и видим, в том числе, по форуму АСИ», — заключил эксперт. 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Президент Владимир Путин вовлек творческие силы гражданского общества России в развитие страны на основе идеи национального суверенитета. Этому глава государства посвятил пленарное заседание форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» 20 июля. Созидательный потенциал народа в Кремле рассматривают как опору для свободного развития страны на принципах независимости и конкурентоспособности, объяснили URA.RU эксперты. Россия участвует в формировании нового миропорядка, путь к которому лежит через разрушение однополярной модели мира, которую безуспешно пытаются сохранить США, рассказал Путин участникам форума. «Эти грандиозные изменения, конечно, необратимы. И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка — альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации», — передает слова президента корреспондент URA.RU. Национальный суверенитет Путин назвал обязательным условием свободного развития каждого человека, а важнейшей составляющей суверенитета — «ответственное, деятельное и национально мыслящее, национально ориентированное гражданское общество». По мысли президента, в основе развития страны должно лежать сохранение традиций и ценностей народа. «Чтобы идти в будущее, нам с вами нужно помнить о нашем великом, славном прошлом, опираться на наши традиции и ценности, гордиться нашими достижениями. И, повторю, обязательно двигаться, конечно, при этом вперед», — призвал глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что главный смысл развития и самого существования государства — это улучшение жизни простых людей. «Только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», — добавил он. Национальный суверенитет — это магистральная идея выступлений Путина, актуальность которой стала очевидна в свете событий в Донбассе, заявил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Президент не отступал от этой идеи с самого начала, поскольку после эпохи Ельцина, когда министр иностранных дел Козырев поражал западных политиков словами о том, что у России нет национальных интересов, вопрос стоял очень остро. Сегодня, когда Запад пытается нанести поражение России руками Украины и исключить нашу страну из мировой цивилизации, эта тема особенно актуальна. Давление беспрецедентно, такого не было даже во время противостояния с СССР, и это реакция США на разрушение однополярного миропорядка», — пояснил Шпунт. «Надо понимать, что далеко не все страны обладают суверенитетом, поскольку он не вводится каким-то указами директивно. Это состояние самого общества, поэтому президент и сказал про опору на традиции и ценности», — добавил эксперт. Гражданское общество России обладает огромной созидательной энергией и власть с помощью АСИ подбирает инструменты для того, чтобы направить эту энергию на развитие страны, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «За последние десятилетия многие люди кинулись в омут западных ценностей и позабыли, что лучше всего все делать самим. Это была реакция на неискренность конца советских времен, и она породила такие явления, как, например, тяга к „Макдональдсу“ при, в общем-то, полном понимании, что еда там вредная, а иван-чай полезнее кока-колы. Государству нужно обеспечить народу инфраструктуру — дороги, свет, газ и так далее, а дальше людям даже как-то специально помогать будет не надо, наши люди все сделают сами», — сказал Мартынов. Президент отводит гражданскому обществу ключевую роль в развитии страны еще и потому, что оно эффективно осуществляет контроль над государственными органами управления, добавил политолог Дмитрий Журавлев. «Высшей власти контролировать всех исполнителей сверху донизу сложно, а без гражданского общества этот контроль ослаблен. Просто потому, что люди заняты своим делами и заботятся только о собственном выживании. Поскольку тут есть прямая зависимость от уровня жизни, то где-то, например в крупных городах, гражданское общество у нас уже сформировано, власть имеет возможность с ним работать, что мы и видим, в том числе, по форуму АСИ», — заключил эксперт.