«Украинцы говорят, что на Родине им не давали отметить 9 мая»

Организаторы «Бессмертных полков» за рубежом: кто едет на акцию и что люди думают о России

07 мая 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

За пределами РФ ситуация с шествием на 9 мая непростая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беженцы из Украины участвуют в акциях «Бессмертного полка» 9 мая, так как ранее не могли делать этого у себя на Родине. Об этом в интервью URA.RU рассказали организаторы шествий в Молдавии и Болгарии. В этом году они также ожидают на акции украинцев. Организатор в Кишиневе (Молдова) Алексей Петрович: «Украинцы рассказывают, что на Родине лишены возможности отметить праздник» Организатор «Бессмертного Полка»: шествие — это мой долг перед дедом Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Почему для вас важно провести «Бессмертный полк»? — Это моя обязанность как гражданина. Мой долг перед моим дедом — участником войны, перед десятками людей, с которыми я был знаком, которые тоже прошли Великую Отечественную. Наконец, это мой долг и перед детьми, до которых необходимо донести эту память и эту правду о войне. — В Молдавии много украинских беженцев. Что-то про акцию они говорят? — Беженцы украинские действительно есть, многие из них принимали участие в акции в прошлом году. Подходили к нам в колонне и рассказывали, что, к большому сожалению, у себя в стране они были лишены возможности отметить этот праздник таким образом. В этом году должны тоже быть. На Украине «Бессмертный Полк» не провести Фото: Сергей Русанов © URA.RU — А, наоборот, негатива со стороны каких-то других украинцев не чувствовали? Или от местных жителей? — От украинцев я не видел. А среди местных есть определенная прослойка, которая не считает День Победы праздником. Однако так было всегда, у людей просто разная точка зрения. Правда, в последние годы такая точка зрения переходит на государственный уровень. У нас даже термин «Великая Отечественная война» редко употребляется, хотя в законодательстве он есть, его никто не отменял. Даже те кто по долгу службы из официальных лиц вынуждены приходить на мероприятия и возлагать цветы говорят об «окончании Второй Мировой», хотя она закончилась 2 сентября, а не 9 мая. Георгиевская ленточка в Молдавии были вне закона Фото: Московец Илья © URA.RU Однако большинство населения страны отмечает День Победы. Помнит вклад своих предков в победу над коричневой чумой. — В Молдавии запрет на демонстрацию георгиевских ленточек. Это влияет на проведение шествия? — Буквально две недели назад Конституционный суд внес поправки, которые подразумевают, что использование ленты оранжевого и черного цветов допустимо. Но власти пытаются запугать людей всей полнотой доступных им ресурсов, говоря, что все еще ленточка запрещена. В прошлом году люди с ленточками были оштрафованы, но насколько я знаю, все те, кто решил опротестовать штраф в суде, свои дела выиграли. Обеспечить безопасность участников шествия — обязанность организаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Кто эти люди, которые против шествия? — Это люди, которые способствуют определенной риторике, прежде всего доносящейся с Запада, о принижении подвига советского солдата. Это риторика из исторической переходит в актуально русофобскую. Также они пытаются представить День Победы как исключительно русский праздник или русскоязычный. Хотя более 300 тысяч уроженцев Молдавии принимали участие в войне. У большинства депутатов нашего парламента деды и прадеды воевали за Красную Армию. Впрочем, это не мешает многим из них агитировать против праздника и говорить, что в лучшем случае это должен быть не День Победы, а день повиновения и скорби. Председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии Павел Иванов: «Ждем в этом году беженцев из Украины» В Болгарии проблем с «Бессмертным Полком» пока нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Многие организаторы сталкиваются с давлением, русофобией. Почему вы организуете «Бессмертный полк»? — Для меня это личный вопрос. Мой дедушка воевал против Гитлера, был ранен. Меня так воспитали, с такими ценностями, что не провести я не могу. У нас в Болгарии много памятных мест, связанных с войной, много памятников. Для нас это очень важно. — Украинские беженцы в Болгарии вам что-то высказывали против мероприятия? Новость по теме Как пройдет акция «Бессмертный полк» в 2023 году — Лично мне такие не встречались. Я думаю где-то и такие должны быть. Вы знаете, я много общался с беженцами, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей в основном. Обычные люди, с детьми, никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Осторожно высказываются, хотят мира и вернуться в свои дома. Беженцы не говорят как украинские националисты. Думаю, такие есть, но они из западных областей и уехали в Германию и Польшу, а не в Болгарию. — Ожидаете беженцев на шествии? — Беженцев ожидаю. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим, и они каждый раз приходят. По соотношению у нас примерно 40% болгар и 60% русских, украинцев, других русскоговорящих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженцы из Украины участвуют в акциях «Бессмертного полка» 9 мая, так как ранее не могли делать этого у себя на Родине. Об этом в интервью URA.RU рассказали организаторы шествий в Молдавии и Болгарии. В этом году они также ожидают на акции украинцев. Организатор в Кишиневе (Молдова) Алексей Петрович: «Украинцы рассказывают, что на Родине лишены возможности отметить праздник» — Почему для вас важно провести «Бессмертный полк»? — Это моя обязанность как гражданина. Мой долг перед моим дедом — участником войны, перед десятками людей, с которыми я был знаком, которые тоже прошли Великую Отечественную. Наконец, это мой долг и перед детьми, до которых необходимо донести эту память и эту правду о войне. — В Молдавии много украинских беженцев. Что-то про акцию они говорят? — А, наоборот, негатива со стороны каких-то других украинцев не чувствовали? Или от местных жителей? — От украинцев я не видел. А среди местных есть определенная прослойка, которая не считает День Победы праздником. Однако так было всегда, у людей просто разная точка зрения. Правда, в последние годы такая точка зрения переходит на государственный уровень. Однако большинство населения страны отмечает День Победы. Помнит вклад своих предков в победу над коричневой чумой. — В Молдавии запрет на демонстрацию георгиевских ленточек. Это влияет на проведение шествия? — Буквально две недели назад Конституционный суд внес поправки, которые подразумевают, что использование ленты оранжевого и черного цветов допустимо. Но власти пытаются запугать людей всей полнотой доступных им ресурсов, говоря, что все еще ленточка запрещена. В прошлом году люди с ленточками были оштрафованы, но насколько я знаю, все те, кто решил опротестовать штраф в суде, свои дела выиграли. — Кто эти люди, которые против шествия? — Это люди, которые способствуют определенной риторике, прежде всего доносящейся с Запада, о принижении подвига советского солдата. Это риторика из исторической переходит в актуально русофобскую. Также они пытаются представить День Победы как исключительно русский праздник или русскоязычный. Хотя более 300 тысяч уроженцев Молдавии принимали участие в войне. У большинства депутатов нашего парламента деды и прадеды воевали за Красную Армию. Впрочем, это не мешает многим из них агитировать против праздника и говорить, что в лучшем случае это должен быть не День Победы, а день повиновения и скорби. Председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии Павел Иванов: «Ждем в этом году беженцев из Украины» — Многие организаторы сталкиваются с давлением, русофобией. Почему вы организуете «Бессмертный полк»? — Для меня это личный вопрос. Мой дедушка воевал против Гитлера, был ранен. Меня так воспитали, с такими ценностями, что не провести я не могу. У нас в Болгарии много памятных мест, связанных с войной, много памятников. Для нас это очень важно. — Украинские беженцы в Болгарии вам что-то высказывали против мероприятия? — Лично мне такие не встречались. Я думаю где-то и такие должны быть. Вы знаете, я много общался с беженцами, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей в основном. Обычные люди, с детьми, никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Осторожно высказываются, хотят мира и вернуться в свои дома. Беженцы не говорят как украинские националисты. Думаю, такие есть, но они из западных областей и уехали в Германию и Польшу, а не в Болгарию. — Ожидаете беженцев на шествии? — Беженцев ожидаю. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим, и они каждый раз приходят. По соотношению у нас примерно 40% болгар и 60% русских, украинцев, других русскоговорящих.