«Украинцы говорят, что на Родине им не давали отметить 9 мая»

Беженцы из Украины участвуют в акциях «Бессмертного полка» 9 мая, так как ранее не могли делать этого у себя на Родине. Об этом в интервью URA.RU рассказали организаторы шествий в Молдавии и Болгарии. В этом году они также ожидают на акции украинцев.
Организатор в Кишиневе (Молдова) Алексей Петрович: «Украинцы рассказывают, что на Родине лишены возможности отметить праздник»
— Почему для вас важно провести «Бессмертный полк»?
— Это моя обязанность как гражданина. Мой долг перед моим дедом — участником войны, перед десятками людей, с которыми я был знаком, которые тоже прошли Великую Отечественную. Наконец, это мой долг и перед детьми, до которых необходимо донести эту память и эту правду о войне.
— В Молдавии много украинских беженцев. Что-то про акцию они говорят?
— Беженцы украинские действительно есть, многие из них принимали участие в акции в прошлом году. Подходили к нам в колонне и рассказывали, что, к большому сожалению, у себя в стране они были лишены возможности отметить этот праздник таким образом. В этом году должны тоже быть.
— А, наоборот, негатива со стороны каких-то других украинцев не чувствовали? Или от местных жителей?
— От украинцев я не видел. А среди местных есть определенная прослойка, которая не считает День Победы праздником. Однако так было всегда, у людей просто разная точка зрения. Правда, в последние годы такая точка зрения переходит на государственный уровень.
У нас даже термин «Великая Отечественная война» редко употребляется, хотя в законодательстве он есть, его никто не отменял. Даже те кто по долгу службы из официальных лиц вынуждены приходить на мероприятия и возлагать цветы говорят об «окончании Второй Мировой», хотя она закончилась 2 сентября, а не 9 мая.
Однако большинство населения страны отмечает День Победы. Помнит вклад своих предков в победу над коричневой чумой.
— В Молдавии запрет на демонстрацию георгиевских ленточек. Это влияет на проведение шествия?
— Буквально две недели назад Конституционный суд внес поправки, которые подразумевают, что использование ленты оранжевого и черного цветов допустимо. Но власти пытаются запугать людей всей полнотой доступных им ресурсов, говоря, что все еще ленточка запрещена. В прошлом году люди с ленточками были оштрафованы, но насколько я знаю, все те, кто решил опротестовать штраф в суде, свои дела выиграли.
— Кто эти люди, которые против шествия?
— Это люди, которые способствуют определенной риторике, прежде всего доносящейся с Запада, о принижении подвига советского солдата. Это риторика из исторической переходит в актуально русофобскую. Также они пытаются представить День Победы как исключительно русский праздник или русскоязычный. Хотя более 300 тысяч уроженцев Молдавии принимали участие в войне. У большинства депутатов нашего парламента деды и прадеды воевали за Красную Армию. Впрочем, это не мешает многим из них агитировать против праздника и говорить, что в лучшем случае это должен быть не День Победы, а день повиновения и скорби.
Председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии Павел Иванов: «Ждем в этом году беженцев из Украины»
— Многие организаторы сталкиваются с давлением, русофобией. Почему вы организуете «Бессмертный полк»?
— Для меня это личный вопрос. Мой дедушка воевал против Гитлера, был ранен. Меня так воспитали, с такими ценностями, что не провести я не могу. У нас в Болгарии много памятных мест, связанных с войной, много памятников. Для нас это очень важно.
— Украинские беженцы в Болгарии вам что-то высказывали против мероприятия?
— Лично мне такие не встречались. Я думаю где-то и такие должны быть. Вы знаете, я много общался с беженцами, они все говорят только на русском. Они из русскоязычных областей в основном. Обычные люди, с детьми, никакой ненависти ко всему русскому они не испытывают. Осторожно высказываются, хотят мира и вернуться в свои дома. Беженцы не говорят как украинские националисты. Думаю, такие есть, но они из западных областей и уехали в Германию и Польшу, а не в Болгарию.
— Ожидаете беженцев на шествии?
— Беженцев ожидаю. А украинцы не беженцы будут точно. Мы с 2015 года проводим, и они каждый раз приходят. По соотношению у нас примерно 40% болгар и 60% русских, украинцев, других русскоговорящих.
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