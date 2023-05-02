Кремль: русофобия лишила власти Польши возможности действовать с умом

Кремль: русофобия лишила власти Польши возможности совершать обдуманные действия

02 мая 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Кремль: русофобия лишила власти Польши совершать обдуманные действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Русофобия лишила польские власти трезвости ума и возможности совершать какие-то продуманные действия. Россия не оставит это без последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном разрыве дипломатических отношений с Польшей, о чем говорил ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Судя по тому, какое поведение демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. Русофобия, которая, по всей видимости, охватила умы польских властей, абсолютно лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией, а также лишает их возможности делать какие-то более-менее внятные, продуманные действия. Все это не может оставаться без последствий», — подчеркнул Песков. В минувшие выходные замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти находятся русофобы. Также Медведев считает невозможной дипломатию, пока польские наемники воюют на Украине.

Русофобия лишила польские власти трезвости ума и возможности совершать какие-то продуманные действия. Россия не оставит это без последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном разрыве дипломатических отношений с Польшей, о чем говорил ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Судя по тому, какое поведение демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. Русофобия, которая, по всей видимости, охватила умы польских властей, абсолютно лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией, а также лишает их возможности делать какие-то более-менее внятные, продуманные действия. Все это не может оставаться без последствий», — подчеркнул Песков. В минувшие выходные замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти находятся русофобы. Также Медведев считает невозможной дипломатию, пока польские наемники воюют на Украине.