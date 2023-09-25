Власти РФ придумали, как не допустить новый конфликт с США

Попытки вытеснить Россию из Центральной Азии провалились

25 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Россия использует экономические инструменты для сдерживания США в Казахстане и в целом, в странах Центральной Азии и ЕАЭС Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снижает риски вытеснения России из Центральной Азии. Выступая на международной выставке «Иннопром. Казахстан» 25 сентября, он дал понять, что Россия будет использовать экономические инструменты для того, чтобы затормозить распространение влияния США в этом регионе, сказали URA.RU эксперты. Заявления Мишустина, по их словам, обретают особое значение в свете саммита в Нью-Йорке, на котором Штаты пообещали центрально-азиатским республикам всестороннюю помощь. Выставка «Иннопром. Казахстан» отразила возможные направления сотрудничества в транспортном, авиационном и энергетическом машиностроении, химической промышленности, металлургии, станкостроении, IT в промышленности. Мишустин ознакомился с возможностями промышленности и IT-сектора Казахстана, Белоруссии, Армении. Настоящая конкуренция, судя по всему, на постсоветском пространстве развернулась среди производителей тракторов — эту технику выпускают во всех трех странах. Производители представили на выставке свои образцы, так что потенциальным заказчикам есть из чего выбрать. Проходя по выставке, премьер-министр Михаил Мишустин с интересом рассматривал отечественные разработки Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российская экспозиция оказалась самой масштабной — более 200 компаний из десяти регионов страны. Кроме тракторов, увидеть на стендах можно было самосвалы «КАМАЗа», машины «скорой помощи», медицинское оборудование, отечественные многофункциональные устройства для печати, литиевые батареи. Особое место на «Иннопроме» занимает госкорпорация «Росатом»: Казахстан — крупнейший в мире производитель урана и вторая страна по запасам этого вещества, необходимого для атомной энергетики. Достижения предприятий Татарстана премьер-министрам стран ЕАЭС представлял лично глава республики Рустам Минниханов (слева) Фото: Георгий Бергал © URA.RU На пленарной сессии, посвященной промышленным стратегиям нового времени, Мишустин сообщил, что Россия в рамках своей концепции технического развития готовит «крупнейшие проекты, реализация которых позволит осуществить мощный рывок» в ряде отраслей. И это еще одна возможность для развития связей с предприятиями из Казахстана и других стран ЕАЭС. «Укрепление технологического суверенитета становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы защитить экономику в условиях возросшей турбулентности и возрастающей конкуренции. Россия открыта к партнерству со всеми партнерами по ЕАЭС и, конечно, с Казахстаном, отношения с которым основаны на принципах дружбы стратегического союзничества и партнерства», — подчеркнул Мишустин. Михаила Мишустина заинтересовало отечественное МФУ для печати — об этом устройстве премьер подробно расспросил прозводителя Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам премьера, товарооборот с Казахстаном растет (в этом году он уже превысил 1,5 трлн рублей, что на 10% больше, чем год назад). В Казахстане работают «десятки тысяч предприятий с участием российского капитала». Их количество будет расти, убежден премьер. Это касается и в целом сотрудничества со странами ЕАЭС — объем новых проектов в 25 различных отраслях превышает 26 трлн рублей. «Убежден, что наш потенциал еще больше. Следует повышать эффективность такой работы, содействовать трансферу технологий и реализации масштабных задач. Главное: в кооперационных проектах должны участвовать предприятия не менее чем из трех стран ЕАЭС», — заявил российский премьер и добавил, что «Иннопром» «открывает отличные возможности для углубления интеграции». Он также пригласил всех коллег на выставку «Россия», которая откроется в Москве на ВДНХ в ноябре. На выставке в Казахстане было представлено более 200 российских компаний Фото: Георгий Бергал © URA.RU Слова Мишустина и его участие в казахстанском «Иннопроме» (в июле такая выставка прошла в Екатеринбурге) эксперты объясняют не только с экономической, но и с политической точки зрения. Дело в том, что 19 сентября президент США Джо Байден в Нью-Йорке встретился с лидерами пяти стран Центральной Азии — Касымом-Жомартом Токаевым (Казахстан), Эмомали Рахмоном (Таджикистан), Садыром Жапаровым (Кыргызстан), Сердаром Бердымухамедовым (Туркменистан) и Шакатом Мирзиеевым (Узбекистан). В совместной декларации страны заявили об устойчивости формата C5+1 «посредством партнерства в области безопасности, экономики и энергетики». В декларации прямым текстом написано, что США «полны решимости ускорить региональное сотрудничество». Более того, заявлено, что Госдеп США и американский Центр международного частного предпринимательства «будут работать над созданием бизнес-платформы частного сектора». США предпринимают новые попытки «заручиться лояльностью лидеров центрально-азиатских республик и по возможности оттолкнуть их от России», считает руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Это касается не только политики, но и экономики, потому что Запад не отказывается от планов полностью изолировать Россию», — отметил Родионов. Продукция в сфере микроэлектроники особенно востребована сегодня у производителей стран ЕАЭС Фото: Георгий Бергал © URA.RU Потому и в Кремле за саммитом С5+1, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «внимательно следили», но в целом отнеслись спокойно — страны Центральной Азии сами решают, с кем им налаживать отношения. Для российской же стороны, отметил Песков, важно другое — «продолжение диалога» и интеграционных процессов. Этому есть объяснение, убеждены эксперты. Как пояснил URA.RU профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев, «Россия пытается ускорить интеграцию, в том числе через совместные проекты, чтобы получить возможность вместе с казахстанскими предприятиями бороться за рынки сбыта». Михаил Мишустин пригласил всех участников Иннопрома на выставку «Россия», которая откроется в Москве в ноябре Фото: Георгий Бергал © URA.RU Причем это не сиюминутное сотрудничество, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Взаимодействие России с Казахстаном и другими партнерами в рамках ЕАЭС и в Центральной Азии — основывается «на техническом и научно-инновационном фундаменте», что и показал «Иннопром. Казахстан». Широкое участие отечественных компаний в выставке важно для налаживания торговли и создания новых производств, подтверждает другой зампред экономического комитета Госдумы Михаил Делягин. Мишустин показал серьезные перспективы экономического сотрудничества РФ и Казахстана в самых разных сферах. Это выгодно не только России, но и соседней республике тоже, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Рвать экономические отношения с России, как того хотят США, никто не собирается. Никакие „пряники“ от США не компенсируют этот разрыв, экономические проблемы и потери, которые могут последовать для Казахстана и других стран Центральной Азии, тесно связанных экономически и политически с РФ», — полагает эксперт. Новость по теме Кремль отреагировал на встречу Байдена с ближайшими соседями России Это подтверждает и то, что даже за полтора года после начала СВО и введения антироссийских санкций, продолжает расти и товарооборот между РФ и Казахстаном, и взаимные инвестиции. Причем казахстанские инвесторы не боятся вкладывать в экономику России, отметил руководитель Центр экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Пока экономики России и Казахстана тесно взаимосвязаны, риск вмешательства во внутренние дела Казахстана и настройка его против России не минимален, но он не растет. Это оберегает нас от того, чтобы получить в Казахстане киевский режим 2.0, который возник только потому, что в какой-то момент решили, что отношения с Украиной будут хорошими всегда априори. Мишустин действует от обратного: если мы не хотим врагов среди бывших советских республик, с ними надо развивать экономику», — резюмировал Ярошенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снижает риски вытеснения России из Центральной Азии. Выступая на международной выставке «Иннопром. Казахстан» 25 сентября, он дал понять, что Россия будет использовать экономические инструменты для того, чтобы затормозить распространение влияния США в этом регионе, сказали URA.RU эксперты. Заявления Мишустина, по их словам, обретают особое значение в свете саммита в Нью-Йорке, на котором Штаты пообещали центрально-азиатским республикам всестороннюю помощь. Выставка «Иннопром. Казахстан» отразила возможные направления сотрудничества в транспортном, авиационном и энергетическом машиностроении, химической промышленности, металлургии, станкостроении, IT в промышленности. Мишустин ознакомился с возможностями промышленности и IT-сектора Казахстана, Белоруссии, Армении. Настоящая конкуренция, судя по всему, на постсоветском пространстве развернулась среди производителей тракторов — эту технику выпускают во всех трех странах. Производители представили на выставке свои образцы, так что потенциальным заказчикам есть из чего выбрать. Российская экспозиция оказалась самой масштабной — более 200 компаний из десяти регионов страны. Кроме тракторов, увидеть на стендах можно было самосвалы «КАМАЗа», машины «скорой помощи», медицинское оборудование, отечественные многофункциональные устройства для печати, литиевые батареи. Особое место на «Иннопроме» занимает госкорпорация «Росатом»: Казахстан — крупнейший в мире производитель урана и вторая страна по запасам этого вещества, необходимого для атомной энергетики. На пленарной сессии, посвященной промышленным стратегиям нового времени, Мишустин сообщил, что Россия в рамках своей концепции технического развития готовит «крупнейшие проекты, реализация которых позволит осуществить мощный рывок» в ряде отраслей. И это еще одна возможность для развития связей с предприятиями из Казахстана и других стран ЕАЭС. «Укрепление технологического суверенитета становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. По словам премьера, товарооборот с Казахстаном растет (в этом году он уже превысил 1,5 трлн рублей, что на 10% больше, чем год назад). В Казахстане работают «десятки тысяч предприятий с участием российского капитала». Их количество будет расти, убежден премьер. Это касается и в целом сотрудничества со странами ЕАЭС — объем новых проектов в 25 различных отраслях превышает 26 трлн рублей. «Убежден, что наш потенциал еще больше. Следует повышать эффективность такой работы, содействовать трансферу технологий и реализации масштабных задач. Главное: в кооперационных проектах должны участвовать предприятия не менее чем из трех стран ЕАЭС», — заявил российский премьер и добавил, что «Иннопром» «открывает отличные возможности для углубления интеграции». Он также пригласил всех коллег на выставку «Россия», которая откроется в Москве на ВДНХ в ноябре. Слова Мишустина и его участие в казахстанском «Иннопроме» (в июле такая выставка прошла в Екатеринбурге) эксперты объясняют не только с экономической, но и с политической точки зрения. Дело в том, что 19 сентября президент США Джо Байден в Нью-Йорке встретился с лидерами пяти стран Центральной Азии — Касымом-Жомартом Токаевым (Казахстан), Эмомали Рахмоном (Таджикистан), Садыром Жапаровым (Кыргызстан), Сердаром Бердымухамедовым (Туркменистан) и Шакатом Мирзиеевым (Узбекистан). В совместной декларации страны заявили об устойчивости формата C5+1 «посредством партнерства в области безопасности, экономики и энергетики». В декларации прямым текстом написано, что США «полны решимости ускорить региональное сотрудничество». Более того, заявлено, что Госдеп США и американский Центр международного частного предпринимательства «будут работать над созданием бизнес-платформы частного сектора». Потому и в Кремле за саммитом С5+1, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «внимательно следили», но в целом отнеслись спокойно — страны Центральной Азии сами решают, с кем им налаживать отношения. Для российской же стороны, отметил Песков, важно другое — «продолжение диалога» и интеграционных процессов. Этому есть объяснение, убеждены эксперты. Как пояснил URA.RU профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев, «Россия пытается ускорить интеграцию, в том числе через совместные проекты, чтобы получить возможность вместе с казахстанскими предприятиями бороться за рынки сбыта». Причем это не сиюминутное сотрудничество, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Взаимодействие России с Казахстаном и другими партнерами в рамках ЕАЭС и в Центральной Азии — основывается «на техническом и научно-инновационном фундаменте», что и показал «Иннопром. Казахстан». Широкое участие отечественных компаний в выставке важно для налаживания торговли и создания новых производств, подтверждает другой зампред экономического комитета Госдумы Михаил Делягин. Мишустин показал серьезные перспективы экономического сотрудничества РФ и Казахстана в самых разных сферах. Это выгодно не только России, но и соседней республике тоже, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Это подтверждает и то, что даже за полтора года после начала СВО и введения антироссийских санкций, продолжает расти и товарооборот между РФ и Казахстаном, и взаимные инвестиции. Причем казахстанские инвесторы не боятся вкладывать в экономику России, отметил руководитель Центр экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Пока экономики России и Казахстана тесно взаимосвязаны, риск вмешательства во внутренние дела Казахстана и настройка его против России не минимален, но он не растет. Это оберегает нас от того, чтобы получить в Казахстане киевский режим 2.0, который возник только потому, что в какой-то момент решили, что отношения с Украиной будут хорошими всегда априори. Мишустин действует от обратного: если мы не хотим врагов среди бывших советских республик, с ними надо развивать экономику», — резюмировал Ярошенко.