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03 июня 2017
Главные новости Москвы
17:28  03 июня 2017 0

Ученые показали, как в 2100 году Нью-Йорк уйдет под воду. ВИДЕО

Исследователи показали, что произойдет, если температура планеты повысится всего на два градусаФото: Claire&Max’s

В Сети появился видеоролик глобального наводнения в Нью-Йорке к 2100 году. Катастрофу смоделировали ученые, рассчитав, что произойдет, если глобальной средней температуры нашей планеты повысится на два градуса.

Исследователи заявили, что в этом случае начнется стремительное таяние земных ледников, уровень воды в морях и океанах значительно повысится. Начнутся перемены в системе циркуляции атмосферы, предсказать которые будет практически невозможно.

При этом уже к 2100 году будут затоплены все прибрежные мегаполисы, города и села, населенные острова, сообщает информагентство Nation News.

Видеоролик был опубликован Claire& Max’s на Vimeo.

Наталья Володина
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