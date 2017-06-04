{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
01:57  04 июня 2017 0

В Крыму высмеяли предложение Порошенко о льготах на обучение в вузах Украины

Симферополь. Агитация перед референдумом,, дорожный знак, крым
Жители Крыма не планируют обучаться в украинских вузахФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Крымские абитуриенты со смехом восприняли новый закон, принятый властями Украины, предусматривающий льготы для жителей полуострова при поступлении в национальные вузы. Глава комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту Госсовета Крыма Владимир Бобков подчеркнул, что качество украинского высшего образования не выдерживает никакой критики.

«Регулярно украинские власти дают повод для смеха подобными предложениями. Сегодня каждому крымчанину понятно, что в сравнении с российскими вузами ни один украинский не выдерживает даже приблизительной конкуренции по уровню тех знаний, которые даются», —цитирует Бобкова телеканал RT.

По словам Бобкова, решение о предоставлении льгот выглядит особенно смешным на фоне запретительных мер, которые Киев осуществляет по отношению к Крыму и его жителям. «Украина сделала всё, чтобы максимально усложнить процесс попадания на территорию страны. Нет железнодорожного сообщения, абсолютно варварским способом осуществляется сообщение путём автобусного транспорта, постоянные издевательства со стороны украинских силовиков при пересечении на личном автомобиле», — отметил Бобков.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым абитуриенты из Крыма могут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. При этом министерство образования отозвало лицензии учебных заведения, находящихся на полуострове, а также на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров