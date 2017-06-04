01:57 04 июня 2017 0

Жители Крыма не планируют обучаться в украинских вузах Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Крымские абитуриенты со смехом восприняли новый закон, принятый властями Украины, предусматривающий льготы для жителей полуострова при поступлении в национальные вузы. Глава комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту Госсовета Крыма Владимир Бобков подчеркнул, что качество украинского высшего образования не выдерживает никакой критики.

«Регулярно украинские власти дают повод для смеха подобными предложениями. Сегодня каждому крымчанину понятно, что в сравнении с российскими вузами ни один украинский не выдерживает даже приблизительной конкуренции по уровню тех знаний, которые даются», —цитирует Бобкова телеканал RT.

По словам Бобкова, решение о предоставлении льгот выглядит особенно смешным на фоне запретительных мер, которые Киев осуществляет по отношению к Крыму и его жителям. «Украина сделала всё, чтобы максимально усложнить процесс попадания на территорию страны. Нет железнодорожного сообщения, абсолютно варварским способом осуществляется сообщение путём автобусного транспорта, постоянные издевательства со стороны украинских силовиков при пересечении на личном автомобиле», — отметил Бобков.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым абитуриенты из Крыма могут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. При этом министерство образования отозвало лицензии учебных заведения, находящихся на полуострове, а также на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР.