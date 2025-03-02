Стармер назвал три условия для мира на Украине

Для прочного мира Украине необходимы сильная страна, способная к боевым действиям и переговорам, европейские гарантии безопасности и активная поддержка со стороны США. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Для прочного мира на Украине необходимы три компонента: во-первых, „сильная Украина“, которая в случае необходимости будет сражаться и сможет вести переговоры; во-вторых, европейский элемент с гарантиями безопасности; в-третьих, поддержка США», — подчеркнул Стармер в интервью ВВС. Он также отметил, что план по прекращению огня, предложенный Великобританией, Францией и Украиной, может включать еще одну-две страны.
Ранее премьер Великобритании заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо мирное соглашение, которое «остановит действия президента России Владимира Путина». Он подчеркнул, что Украина должна иметь право голоса в переговорах и нуждается в надежных гарантиях безопасности, включая участие США.
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