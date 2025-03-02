В Волгограде продают часы Брежнева за 35 млн рублей

В Волгограде выставлены на продажу уникальные золотые часы бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева за 35 миллионов рублей. Объявление было опубликовано на сайте объявлений Avito.
«Часы золотые „РАКЕТА“ с дарственной надписью „Дорогому Л. И. Брежневу от ЦК КПСС 19.12.1979 год“», — написал продавец из Камышина (Волгоградская область). Он отметил, что часы были изготовлены на Петродворцовом часовом заводе и подарены Брежневу на его 73-летие.
По его словам, часы были заложены в Мосгорломбард дочкой Леонида Брежнева в 1983 году и до сих пор не были выкуплены. Он добавил, что для подтверждения подлинности часов имеются все необходимые документы, включая акт экспертизы, который оценивает их стоимость в пределах от 2,5 до 5,5 миллиона долларов США.
Продавец также отметил, что уже имел предложение обменять часы на квартиру в Москве, однако он отверг это предложение, поскольку считает его недостаточно выгодным. Сейчас часы хранятся банковской ячейке, и продавец готов предъявить все документы потенциальному покупателю лично.
В ноябре 2024 года на сайте бесплатных объявлений те же самые часы были выставлены на продажу этим же продавцом по цене 55 миллионов рублей. С того времени покупателей на них так и не нашлось.
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