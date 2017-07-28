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28 июля 2017
11:13  28 июля 2017 0

Москвич пытался контрабандой перевезти танк. ФОТО

Танки ДНР, танк
Мужчина хотел перепродать военную технику подорожеФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Москвича Игоря Франчика, пытавшегося незаконно провезти танк в Казахстан, приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Об этом сообщили в пресс-сслужбе УФСБ по Челябинской области.

Игорь Франчик купил у гражданина Латвии танк «Т-34-85» 1945 года выпуска за 20 тысяч евро. Военную технику он перевез в Россию как коллекционный предмет, чтобы потом перепродать в Казахстане уже за 230 тысяч евро. Пограничники заметили танк летом 2015 года во время досмотра в Карталах. «Чтобы не платить таможенную пошлину, хозяин танка не стал запрашивать разрешение на его вывоз», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Челябинской области.

Карталинский городской суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Адвокат мужчины подал апелляцию, рассмотрев ее, Челябинской областной суд оставил приговор без изменения.

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Фото: УФСБ по Челяюинской области

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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