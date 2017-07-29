У полиции Вашингтона нет никакой информации о том, что бывший министр печати РФ Михаил Лесин был убит. С таким заявлением выступила официальный представитель правоохранительных органов Рейчел Рид.
«Управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что смерть Лесина представляла собой убийство», — приводит слова Рид телеканал 360.
Если в распоряжении полицейских окажутся хоть какие-то улики, подтверждающие версию убийства, расследование может быть возобновлено.
Напомним, накануне журналисты издания «Баззфид» сообщили, что Михаил Лесин перед смертью был избит бейсбольной битой, о чем якобы говорит характер имеющихся на теле повреждений.
Ранее «URA.RU» писало о том, что тело Лесина нашли в номере отеля Dupont Circle Hotel в центре Вашингтона 5 ноября 2015 года. Газета The Washington Post приводила данные, согласно которым причиной его смерти стала тупая травма головы, кроме того он получил травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.
Позже появилось заключение прокуратуры США, где говорилось, что смерть бывшего министра печати и главы холдинга «Газпром-Медиа» Михаила Лесина наступила в результате несчастного случая.