{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
06:39  29 июля 2017 0

Полиция США опровергла информацию о причинах смерти Лесина

Тело экс-министра печати РФ было обнаружено The Dupont Circle Hotel в ВашингтонеФото: Википедия

У полиции Вашингтона нет никакой информации о том, что бывший министр печати РФ Михаил Лесин был убит. С таким заявлением выступила официальный представитель правоохранительных органов Рейчел Рид.

«Управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что смерть Лесина представляла собой убийство», — приводит слова Рид телеканал 360.

Если в распоряжении полицейских окажутся хоть какие-то улики, подтверждающие версию убийства, расследование может быть возобновлено.

Напомним, накануне журналисты издания «Баззфид» сообщили, что Михаил Лесин перед смертью был избит бейсбольной битой, о чем якобы говорит характер имеющихся на теле повреждений.

Ранее «URA.RU» писало о том, что тело Лесина нашли в номере отеля Dupont Circle Hotel в центре Вашингтона 5 ноября 2015 года. Газета The Washington Post приводила данные, согласно которым причиной его смерти стала тупая травма головы, кроме того он получил травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Позже появилось заключение прокуратуры США, где говорилось, что смерть бывшего министра печати и главы холдинга «Газпром-Медиа» Михаила Лесина наступила в результате несчастного случая.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров