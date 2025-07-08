В Ростове горит мебельный цех, очевидцы сообщают о взрывах

Крупный пожар начался в Ростове (фото из архива)
В Ростове на улице Орской горит мебельный цех. Очевидцы сообщают, что перед началом пожара слышали звуки взрывов.
«Крупный пожар на складе на Орской. Много пожарных машин», — передает telegram-канал «Это ростов новости». По информации Don Mash, очевидцы сообщали о звуках взрывов перед возгоранием. Предварительно, горит мебельный цех.
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