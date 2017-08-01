Лидер Венесуэлы гордится санкциями США против него

09:44 01 августа 2017 0

Трамп назвал Мадуро абсолютным диктатором Фото: Kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро гордится санкциями, наложенными на него американским лидером Дональдом Трампом.

Согласно новым ограничениям, гражданам Соединенных Штатов официально запрещено вести какие-либо дела с руководителем Венесуэлы, а сам американский лидер Дональд Трамп назвал Николаса Мадуро диктатором, захватившим абсолютную власть в стране, пишет агентство Nation News.

В ответ венесуэльский президент предупредил своего коллегу из Штатов о самой большой ошибке в его жизни. Также Николас Мадуро отметил, что готов протянуть руку для продолжения переговоров с США.