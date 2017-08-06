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06 августа 2017
05 августа 2017
12:37  06 августа 2017 0

«Шортики — огонь!» Официальный представитель МИД Захарова похвасталась фигурой. ФОТО

Медиа-форум
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как проводит отпускФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в Instagram селфи с поездки на Филиппины.

На снимке российский дипломат стоит в лифте, напротив зеркала, она одета в свободную кофту и короткие розовые шорты.

Подписчики оценили селфи официального представителя МИД в неформальной обстановке: «Шортики — огонь!», «ЗачОтная!», «Стройняшка», «Красивая», «Супер», «Как всегда на высоте? Мария Владимировна- гордимся!» — рассыпаются в комментариях пользователи.

«Манила. Глагол это или существительное — решать вам. Но дело было на Филиппинах)» — подписала фото Захарова.

На днях Мария Захарова сообщала, что две недели провела в Ставрополье, где ей очень понравилось отдыхать.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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