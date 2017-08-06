Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в Instagram селфи с поездки на Филиппины.
На снимке российский дипломат стоит в лифте, напротив зеркала, она одета в свободную кофту и короткие розовые шорты.
Подписчики оценили селфи официального представителя МИД в неформальной обстановке: «Шортики — огонь!», «ЗачОтная!», «Стройняшка», «Красивая», «Супер», «Как всегда на высоте? Мария Владимировна- гордимся!» — рассыпаются в комментариях пользователи.
«Манила. Глагол это или существительное — решать вам. Но дело было на Филиппинах)» — подписала фото Захарова.
На днях Мария Захарова сообщала, что две недели провела в Ставрополье, где ей очень понравилось отдыхать.