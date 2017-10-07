Умер постпред России при ФАО

Скончался постоянный представитель России при продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александр Горбань. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«Ушел не только яркий профессионал, который внес значительный вклад в российскую экономическую дипломатию, но и чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек», — говорится в сообщении дипломатического ведомства, которое приводит телеканал 360.
До назначения постпредом России при ФАО в апреле 2014 года Горбань работал в российском посольстве в Шри Ланке, а также трудился в постпредстве России при ЕС в Брюсселе. Горбань работал также в главном управлении кадров внешнеполитического ведомства СССР. Как уточняет информагентство Nation News, Александр Горбань ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Отметим, что дипломату было 63 года.