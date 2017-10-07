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07 октября 2017
19:07  07 октября 2017 1

Умер постпред России при ФАО

Москва, разное., высотка, мид, вечерний город
МИД скорбит о потере талантливого дипломатаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался постоянный представитель России при продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александр Горбань. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Ушел не только яркий профессионал, который внес значительный вклад в российскую экономическую дипломатию, но и чуткий руководитель, отзывчивый друг и товарищ, обаятельный и светлый человек», — говорится в сообщении дипломатического ведомства, которое приводит телеканал 360.

До назначения постпредом России при ФАО в апреле 2014 года Горбань работал в российском посольстве в Шри Ланке, а также трудился в постпредстве России при ЕС в Брюсселе. Горбань работал также в главном управлении кадров внешнеполитического ведомства СССР. Как уточняет информагентство Nation News, Александр Горбань ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Отметим, что дипломату было 63 года.

Нина Калинина
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