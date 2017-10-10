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10 октября 2017
17:14  10 октября 2017 0

Украина заняла первое место в Европе по количеству душевнобольных

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, псих, психбольной, смирительная рубашка, сумасшедший
Болеет каждый третийФото: depositphotos.com © URA.RU

Украина заняла первое место в Европе по количеству психических заболеваний на душу населения. Данные обнародовало министерство социальной политики страны к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

Более трех процентов населения (1,2 млн жителей) страдают различными психическими расстройствами, и с каждым годом этот показатель растет, пишет агентство Nаtion News со ссылкой на отчет ведомства. Сообщается, что более двух миллионов украинцев каждый год становятся пациентами психиатрических больниц. Таким образом, пишет Life, расстройством страдает каждый третий украинец.

Ранее стало известно, что на психическое здоровье пагубно воздействует сахар, пишет RT.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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