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10 октября 2017
22:31  10 октября 2017 3

Поклонская требует запретить «Христианское государство» и наказать Мединского

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутат Госдумы дистанцировалась от радикалов, но не прекращает борьбу с фильмомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к Генпрокурору России Юрию Чайке. Она просит запретить деятельность общественной организации «Христианское государство» и внести представление министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм Алексея Учителя «Матильда».

Депутатский запрос в Генпрокуратуру Поклонская направила 10 октября, о чем сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте», пишет РИА «Новости».

Наталья Поклонская — один из самых ярых противников фильма «Матильда». Она попросила Генпрокуратуру проверить картину и отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. В то же время, когда появились упреки, что Поклонская спровоцировала радикально настроенную часть православных на нарушение закона («Христианское государство — Святая Русь» призывало жечь кинотеатры), она дистанцировалась от них. Лидер «Христианского государства» Александр Калинин был арестован, под стражей находятся и три его сподвижника.

Виктор Жуков
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