Пушкина станет спецпредставителем Госдумы по делам женщин

07:32 23 октября 2017 0

Пушкина доработает законопроект о правах женщин 14-летней давности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы во вторник, 24 ноября, могут ввести должность спецпредставителя по вопросам гендерного равенства. Среди основных претендентов на этот пост называют депутата от «Единой России» Оксану Пушкину.

Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к руководству Госдумы, и источник в аппарате нижней палаты. Пушкина доработает законопроект о правах женщин, принятый в первом чтении еще в 2013 году — соответствующее поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать ей в этом якобы будет другой член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина.

Сама Пушкина пока официально не прокомментировала ситуацию.

Как писало «URA.RU» ранее, в сентябре ее признали самым открытым депутатом в социальных сетях согласно рейтингу портала «Все выборы».