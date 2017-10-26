Министерство труда предложило уменьшить количество гастарбайтеров

Минтруд предложил министрам уменьшить квоту на выдачу разрешений на работу иностранцам. Предлагается снизить ее на 20% в 2018 году, передает телеканал 360. Документ, предлагающий уменьшить квоту на выдачу разрешений на работу гражданам других стран, направлен в кабинет министров.
«Объем такой квоты предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год — 140 423 разрешения на работу», — цитирует телеканал сообщение министерства труда.
Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов и пока находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости приглашения в Москву трудовых мигрантов. По его словам, российская столица испытывает острую нехватку рабочей силы.