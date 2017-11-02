Сирия ответила на воздушные атаки ВВС Израиля

07:47 02 ноября 2017 0

Было совершено шесть налетов израильских бомбардировщиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолеты израильских военно-воздушных сил произвели атаки по позициям сирийской правительственной армии. Сирия ответила на агрессию Израиля.

СМИ пишут минимум о шести налетах дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на различные объекты, расположенные на территории Сирии. В частности, в окрестностях Хомса самолеты разбомбили склад с вооружением, сообщает телеканал 360. Информация о жертвах и раненных пока отсутствует.

Отмечается, что ракеты израильских ВВС были выпущены из воздушного пространства Ливана. По свидетельствам очевидцев мощные взрывы были слышны на сирийской территории в районе Бекаа. В пресс-службе Армии обороны Израиля никак не комментируют произошедшее, передает Nation News.

По данным RT, системы противовоздушной обороны Сирии ответили на авиационные удары. Сирийские военные сообщили, что в армии САР ответили на агрессию ВВС Израиля в провинции Хомс ракетами «земля-воздух».

Ранее армия Израиля атаковала три артиллерийских орудия правительственных сил Сирии в районе Голанских высот. Это было ответом на пять снарядов, которые были выпущены с сирийской территории.