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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:47  02 ноября 2017 0

Сирия ответила на воздушные атаки ВВС Израиля

Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, самолет, авиация, миг-31
Было совершено шесть налетов израильских бомбардировщиковФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Самолеты израильских военно-воздушных сил произвели атаки по позициям сирийской правительственной армии. Сирия ответила на агрессию Израиля.

СМИ пишут минимум о шести налетах дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на различные объекты, расположенные на территории Сирии. В частности, в окрестностях Хомса самолеты разбомбили склад с вооружением, сообщает телеканал 360. Информация о жертвах и раненных пока отсутствует.

Отмечается, что ракеты израильских ВВС были выпущены из воздушного пространства Ливана. По свидетельствам очевидцев мощные взрывы были слышны на сирийской территории в районе Бекаа. В пресс-службе Армии обороны Израиля никак не комментируют произошедшее, передает Nation News.

По данным RT, системы противовоздушной обороны Сирии ответили на авиационные удары. Сирийские военные сообщили, что в армии САР ответили на агрессию ВВС Израиля в провинции Хомс ракетами «земля-воздух».

Ранее армия Израиля атаковала три артиллерийских орудия правительственных сил Сирии в районе Голанских высот. Это было ответом на пять снарядов, которые были выпущены с сирийской территории.

Ксения Томашова
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