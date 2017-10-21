Израильские военные атаковали сирийские войска

Сирия подверглась обстрелу со стороны Израиля
Армия Израиля атаковала три артиллерийских орудия правительственных сил Сирии в районе Голанских высот в ответ на пять снарядов, которые были выпущены с сирийской территории.
Этот трансграничный обстрел стал вторым за последнюю неделю. Как и в предыдущем случае, жертв в результате инцидента не было, пишет РИА «Новости».
Израильские военные признали, что падение пяти снарядов было случайностью в ходе междоусобных столкновений в Сирии. При этом военные подчеркивают, что данные действия недопустимы и являются посягательством на израильский суверенитет.