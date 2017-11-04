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04 ноября 2017
03 ноября 2017
00:48  04 ноября 2017 0

Джоли выходит замуж в четвертый раз. Питт не верит в счастье бывшей супруги

Джоли тщательно скрывала свои новые отношенияФОТО: Wikimedia Commons

Голливудская актриса Анджелина Джоли снова выходит замуж. Как сообщает издание Hollywoodlife, на этот раз избранником звезды станет некий 40-летний бизнесмен и филантроп из Великобритании.

Имя счастливого жениха не раскрывается, но стало известно, что церемония бракосочетания будет очень скромной и пройдет в Камбодже в узком кругу по буддийской традиции. Пара очень тщательно скрывала свои любовные отношения, поэтому о них не знал никто, даже бывший муж Джолли — Брэд Питт.

53-летний актер полагает, что Джоли не обретет нового счастья в очередном браке. По мнению Питта, его бывшая жена достаточно сильная личность, которая отличается властностью и успешно справляется с воспитанием шестерых детей. Он считает, что мужчина, который решится связать с ней свою жизнь, будет вынужден поработить себя и подчиниться воле супруги.

Одна из самых красивых пар Голливуда заявила о своем разводе в сентябре прошлого года. Питт и Джоли прожили вместе около 12 лет и только два из них — в законном браке. У актеров шестеро детей, трое из которых — приемные. Ранее URA.RU сообщало, что секс-символ завел новый роман с английской актрисой Эллой Пернелл, которая младше его на 32 года.

Александр Черноскутов
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