03:10 20 октября 2017 0

Новая пассия голливудского актера младше его на 32 года ФОТО: Wikimedia Commons

Звезда Голливуда Брэд Питт, расставшийся год назад со своей известной женой Анджелиной Джоли, вероятно, нашел ей замену. Новой пассией стала английская актриса Элла Пернелл, об этом сообщило издание In Touch.

«Брэд Питт официально забыл про Анджелину Джоли и влюбился в 21-летнюю красотку Эллу Пернелл», — заявило издание.

Примечательно, что юная актриса сыграла молодую героиню Джоли в фильме «Малефисента». Со слов друзей Пернелл, ей «невероятно льстит внимание, которое оказывает ей Брэд Питт», который для нее всегда был «знаменитостью номер один».

Разница в возрасте между популярной кинозвездой и молодой актрисой составляет 32 года. По данным СМИ, Джоли слишком скептически отнеслась к данной новости, заявив, что девушка всего лишь на пять лет старше ее приемного сына, передает «Федеральное агентство новостей».