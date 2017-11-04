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04 ноября 2017
15:53  04 ноября 2017 0

В России стартовали сутки народного единства. Как жители станцуют лезгинку и хип-хоп от Хабаровска до Москвы

Крестный ход, посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери. Екатеринбург
Большая часть празднования посвящена истории и вереФото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне 4 ноября отмечают День народного единства. Сегодня в регионах проходят разнообразные мероприятия, посвященные истории и традициям населяющих страну национальностей. Часть акций напоминает о событиях 1612 года — освобождению Москвы от польских интервентов. Кроме того, в ряде городов пройдут крестные ходы в честь Дня Казанской иконы Божьей Матери, с которым совпала праздничная дата. Также с 4 на 5 ноября в стране пройдет пятая всероссийская акция «Ночь искусств». «URA.RU» изучило программу событий в стране на ближайшие сутки.

День народного единства на востоке России отмечают митингами, уличными концертами и национальными фестивалями, передает ТАСС. В Приморье и Камчатке события дня будут посвящены знакомству жителей с традициями коренных народов этих регионов. Во Владивостоке проходит гастрономический фестиваль традиционной кухни удэгейцев, блюда которой готовятся из того, что добывается в тайге. В Хабаровске на фольклорно-этнографическом фестивале представлены уже все народы России, а главным его событием стала лезгинка в исполнении ансамбля из Дагестана. В Южно-Сахалинске в этот день прошло открытие исторического парка «Россия — моя история» с единственным в регионе 12-метровым купольным кинотеатром. В Якутии торжества прошли под знаком 385-летия вхождения территории в состав Российского государства. В Петропавловске-Камчатском отмечают национальный корякский праздник «Хололо», приуроченный к окончанию летнего промыслового сезона.

На Урале наиболее яркая программа Дня народного единства — в Свердловской области. В Екатеринбурге в Музее истории города 25 воспитанников школ и лицеев торжественно вступили в ряды Юнармии, еще 25 учащихся стали участниками «Российского движения школьников». Ребята произнесли торжественную клятву, после чего им вручили знамя, а участникам движение школьников были повязаны галстуки, передает Regnum.

Крестный ход, посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери. Екатеринбург
Во многих городах прошли крестные ходы в честь Казанской иконы Божьей матери
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центральной части страны мероприятия посвящены главным образом истории даты. Так, в Суздале Владимирской области на территории Спасо-Евфимиева монастыря, где расположена гробница предводителя народного ополчения 1612 года Дмитрия Пожарского, в память о герое пройдет богослужение. В Нижнем Новгороде празднование развернется на нескольких площадках. Днем на Нижегородской ярмарке состоится открытие мультимедийной выставки «Россия — моя история», будут представлены более 300 экспонатов с древнейших времен из разных регионов России.

Наиболее обширная программа празднования в Москве. Как передает ТАСС, здесь пройдет большое число мероприятий, включая кулинарные фестивали и концерты в честь народов России. Так, на Площади Революции будут готовить блюда центральной части страны: драники по-брянски, тверской чорыг, костромские щи. На Манежной площади посетителей встретят артисты в традиционных костюмах народов России. На Тверской площади гостям представят интерактивный спектакль «Открытие Сибири». Рядом в торговых шале будут народные музыкальные инструменты: якутские и хакасские варганы, алтайские и белорусские окарины, русские гусли. Завершится день концертом, который состоится на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

В Казани утро началось с традиционного крестного хода в честь праздника прославления Казанской иконы Божией Матери. По сообщению пресс-службы мэрии, в 9:00 прошла торжественная литургия в Благовещенском соборе Казанского кремля. Затем верующие во главе с митрополитом Феофаном совершили крестный ход с чудотворным образом от собора вокруг Кремля и до Крестовоздвиженского храма.

В Нижнем Новгороде состоялся традиционный крестный ход от Михаило-Архангельского собора кремля, где погребены останки Минина, к храму в честь Рождества Иоанна Предтечи.

Вечером День народного единства плавно перейдет в музейную акцию «Ночь искусств». В Москве в этот раз самые интересные мероприятия пройдут на вокзалах. На Киевском выступит электронный коллектив из Петербурга Oligarkh, соединивший русскую народную музыку и хип-хоп, На Павелецком — камерный оркестр Тарусы, на Ярославском пройдет концерт классической музыки.

4-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства за два дня до открытия. Екатеринбург, современное искусство, Арт, черно белое
День народного единства завершится «Ночью искусств»
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Петербурге ночь будет посвящена теме потустороннего. Государственный музей истории религии в полночь предложит установить контакт с духами, а также проведет блиц-экскурсии, посвященные шаманам Сибири и Дальнего Востока, демонологии и образу ведьмы в христианстве, а также практике гадания в тибетском буддизме.

В Екатеринбурге главным событием Ночи искусств станет выставка снимков, сделанных сотню лет назад изобретателем и пионером цветной фотографии в России Сергеем Прокудиным-Горским. А в Нижнем Тагиле в эту ночь можно будет отправиться на квест по выставке миниатюр «Гулливер в Тагиле».

В Калининграде Ночь искусств в этот раз также будет посвящена царской семье — в Историко-художественном музее города впервые представят личные вещи последнего российского императора. А после захода солнца стоит отправиться в Музей Мирового океана, где пройдут экскурсии по самым потаенным уголкам судна «Витязь», вход на который обычно закрыт.

В Перми акция будет одной из самых разнообразных по содержанию. В Пермском краеведческом музее можно будет освоить азы сварки, засолки капусты и изготовления музыкальных шкатулок. «Ночь ремесла и традиций» пройдет и в городском Доме народного творчества «Губерния», где также выступит экспериментальная группа SAGE — мастера горлового, обертонного и русского традиционного пения, сообщает РИА «Новости». А в Доме Каменского можно будет приобщиться к культуре казачества вместе с семейным клубом «Пермская застава».

Игорь Чукреев
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