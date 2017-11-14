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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:14  14 ноября 2017 0

Часть россиян освободят от транспортного налога

ИННОПРОМ-2014: 2-ой день. Екатеринбург, иннопром 2014, электромобиль
В электрокарах нет двигателей внутреннего сгорания, по которому рассчитывается налогФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 2018 года владельцев электромобилей могут освободить от уплаты транспортного налога сроком на пять лет. Поводом стало наличие аналогичных законов за рубежом, а также тот факт, что при расчете платежа используется значение лошадиных сил двигателя, которое отсутствует в электрокарах.

Соответствующий законопроект был подготовлен правительством России и направлен в Госдуму для рассмотрения. Документ предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс, сообщает «Эхо Москвы». Закон поддерживает заместитель главы Минфина Илья Трунин

На сегодняшний день единой ставки транспортного налога не существует. Она устанавливается законами субъектов Федерации. Величина платежа зависит от категории и мощности двигателя автомобиля, уточняет агентство Nation News.

Семен Гринберг
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