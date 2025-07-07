Путин расширил круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. Теперь этот статус смогут получить участники специальной военной операции, выполнявшие задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях с момента их принятия в состав Российской Федерации.
Согласно подписанному закону, статус ветерана боевых действий предоставляется военнослужащим, сотрудникам силовых структур и другим лицам, которые принимали участие в выполнении задач на указанных территориях после их официального вхождения в состав России. Ранее такой статус предоставлялся только за участие в боевых действиях на территории России или за ее пределами по отдельным решениям.
Ветераны боевых действий в России имеют право на ряд социальных гарантий и льгот. К ним относятся ежемесячные денежные выплаты, бесплатное медицинское обслуживание, льготы на оплату коммунальных услуг, налоговые послабления, а также преимущества при поступлении в учебные заведения и трудоустройстве. Закон также предусматривает меры социальной поддержки для семей погибших участников боевых действий.
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