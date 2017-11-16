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16 ноября 2017
15:16  16 ноября 2017 0

Лидер «Яблока» объяснил свое желание стать президентом России

Конференция партии Яблоко в Екатеринбурге, явлинский григорий
Григорий Явлинский надеется занять пост президента РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский собирается участвовать в президентских выборах 2018 года ради того, чтобы добиться смены государственной политики в стране. Об этом потенциальный кандидат в лидеры РФ заявил на встрече со своими сторонниками и журналистами в Томске.

По словам Явлинского, он не будет вступать в полемику с другими кандидатами, его цель — внести позитивные изменения во внешнюю и внутреннюю экономику страны, сообщает ТАСС. «За четыре месяца до выборов реальная цель, которую нужно ставить и политически бороться за нее — это изменение политики, чтобы за изменение политики проголосовали миллионы людей», — отметил Григорий Явлинский.

Статья по теме
Чем Собчак опасна для Путина в кампании- 2018

Ранее о желании принять участие в президентской кампании заявилителеведущая Ксения Собчак, правозащитница и певица Екатерина Гордон, а также ряд российских политиков: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также блогер Алексей Навальный. Последнего, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, не смогут допустить до выборов из-за судимости.

Пока официально о намерении участвовать в выборах президента РФ не говорил действующий глава государства Владимир Путин. На пресс-конференции 11 ноября он заявил, что не будет комментировать тему своего выдвижения на новый срок. «Время придет — поговорим», — сказал Путин журналисту, который бросил в зал реплику, что все «уже устали ждать», когда Владимир Владимирович выскажется на эту тему. Между тем в Кремле продумывают сценарий, как действующий глава государства будет вести предвыборную кампанию.

Нина Калинина
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