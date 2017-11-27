10:03 27 ноября 2017 2

Технический вопрос получил моральную оценку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попыткой сегрегации и дискриминации инвалидов назвала член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая предложение лоукостера «Победа» законодательно ограничить число допускаемых на борт пассажиров-инвалидов. Она намерена обратиться по этому поводу к Владимиру Путину.

«Я намерена поднять данный вопрос на заседании комиссии при президенте России по делам инвалидов 14 декабря. Ситуация вопиюща и аморальна. Этой так называемой бюджетной авиакомпании мало скандалов с детьми и матерями. Теперь они предложили ввести настоящую сегрегацию в отношении инвалидов. Странно то, что это прозвучало на форуме транспортной прокуратуры и не получило реакции правоохранителей», — цитирует председателя Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства ОПРФ РИА Новости.

Представители перевозчика пояснили, что их предложение призвано обеспечить безопасность полетов — и, прежде всего, для самих пассажиров с ограниченными возможностями. В Европе их число не может превышать количество обычных путешественников на борту, что облегчает эвакуацию в случае каких-либо инцидентов.