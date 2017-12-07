07:08 07 декабря 2017 0

Рубль укрепился настолько, что граждане не видят смысла вкладываться в валюту, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2017 году россияне больше продали валюты, чем купили. По мнению экспертов, потеря интереса к долларам и евро связана, прежде всего, с укреплением рубля. Коме того, люди не видят смысла хранить сбережения я в валюте и начали их тратить.

Как сообщают «Известия», если в конце 2014 — начале 2015 года россияне массово скупали валюту, так как рубль сильно дешевел, то сейчас ситуация изменилась. Во II квартале 2017 года чистое предложение валюты выросло до 6,2 млрд долларов, что составляет 1,6% ВВП, отмечается в мониторинге Центра развития НИУ ВШЭ.

И если в июле и августе спрос на валюту традиционно рос на фоне сезона отпусков, то в сентябре эта динамика опять приостановилась и граждане начали продавать так и не потраченные во время зарубежного отдыха доллары и евро.

Экономисты указывают, что в этом году курс рубля оставался стабильным: примерно 59 рублей за доллар как в начале года, так и в конце. В целом у россияне нет причины для ажиотажного спроса на валюту. Россия вышла из острой фазы кризиса, адаптировавшись к невысоким ценам на нефть, а Минэкономразвития прогнозирует рост экономики более, чем на 2% по итогам 2017 года. Небольшое повышение спроса на валюту возможно в конце декабря, но это связано, скорее, с тем, что это время многие предприятия выдают сотрудникам премии и работники начинают искать, куда вложить свободные средства, сообщает издание.