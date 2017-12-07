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07 декабря 2017
13:49  07 декабря 2017 0

Стало известно, как российская «скорая» оказалась в Стокгольме. ФОТО

Открытие первой очереди комплекса зданий ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф». Екатеринбург, скорая помощь
Появление российской машины реанимации поразило жителей ШвецииФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Стало известно, как российские медики на карете скорой помощи с российскими номерами оказалась в Стокгольме. Оказалось, что на опубликованных в соцсетях фотографиях была изображена машина платной скорой помощи «Петербургская неотложка» которая была командирована в Швецию для транспортировки пациента на родину по страховке.

«Гражданин России, находившийся в командировке, получил в Швеции травму. После того как миновал острый период лечения, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения. И мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции», — рассказал РИА «Новости» главный врач «Петербургской неотложки» Михаил Джалагония.

Во время поездки российские медики увидели, как на улице стало плохо случайному прохожему. Предположительно, у него случился приступ эпилепсии, врачи оказали ему первую помощь. Дождавшись прибытия местной скорой помощи, бригада продолжила путь.

Ранее пользователь по имени Монс Юнассон опубликовал в Twitter снимки автомобиля скорой помощи с российскими номерами и надписью «реанимация» на русском языке. Пользователь спросил у своих подписчиков, как машина могла оказаться в Стокгольме. В комментариях развернулась широкая дискуссия. Случившимся даже заинтересовались полицейские.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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