Стало известно, как российская «скорая» оказалась в Стокгольме. ФОТО

Стало известно, как российские медики на карете скорой помощи с российскими номерами оказалась в Стокгольме. Оказалось, что на опубликованных в соцсетях фотографиях была изображена машина платной скорой помощи «Петербургская неотложка» которая была командирована в Швецию для транспортировки пациента на родину по страховке.
«Гражданин России, находившийся в командировке, получил в Швеции травму. После того как миновал острый период лечения, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения. И мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции», — рассказал РИА «Новости» главный врач «Петербургской неотложки» Михаил Джалагония.
Во время поездки российские медики увидели, как на улице стало плохо случайному прохожему. Предположительно, у него случился приступ эпилепсии, врачи оказали ему первую помощь. Дождавшись прибытия местной скорой помощи, бригада продолжила путь.
Ранее пользователь по имени Монс Юнассон опубликовал в Twitter снимки автомобиля скорой помощи с российскими номерами и надписью «реанимация» на русском языке. Пользователь спросил у своих подписчиков, как машина могла оказаться в Стокгольме. В комментариях развернулась широкая дискуссия. Случившимся даже заинтересовались полицейские.