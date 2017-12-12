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12 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:58  12 декабря 2017 0

Поездка в такси обошлась пассажиру в 18 тысяч долларов. ФОТО

Обычно цена поездки продолжительностью 20 минут не превышает 20 долларовФОТО: Wikimedia Commons

Пассажир заплатил за 20-минутную поездку на такси 18 тысяч канадских долларов. Цена за маршрут, которым ехал пассажир, обычно не превышает двадцати долларов.

Об инциденте сообщила подруга молодого человека Эмили Кеннрад. Если перевести в российские деньги, поездка обошлась пассажиру в 850 тысяч рублей, отмечает «Федеральное агентство новостей». По словам девушки, ее друг обратился в службу поддержки компании, но ему отказали в возврате денег.

«С моего друга списали 18 тысяч за 20 минут в такси и не хотят их возвращать. Что происходит в этом мире? Это безумие!» — написала девушка в Twitter.

После того как история распространилась в Сети, Uber заявил, что «пытается найти причину этой неполадки», пишет «РИДУС».

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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