Нейросети могут начать формировать российский бюджет

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в процесс формирования государственного бюджета. Об этом он сообщил на Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, ИИ может использоваться как вспомогательный инструмент при выработке решений на уровне Центробанка и правительства.
«Сегодня искусственный интеллект может быть только помощников для принятия решений на уровне ЦБ и Кабмина», — сказал Путина на планерном заседании. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится Восточный экономический форум. В 2025 году ключевым направлением мероприятия стало расширение партнерских связей в регионе Дальнего Востока. Главная тема форума обозначена как «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
