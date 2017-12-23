Макрон и Меркель призвали вернуть российских военных в Донбасс

Главы Германии и Франции выступили с предложением вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.
В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона утверждается, что Совместный центр по контролю и координации играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня. Их обращение приводит RT.
Кроме того, Меркель и Макрон подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта положений минских соглашений, добавляет информагентство Nation News. Они заявили, что пора прекратить кровопролитие в Донбассе и наладить там мирную жизнь.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил Ангеле Меркель решение Кремля о выводе российских офицеров из состава Центра. По его словам, украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей.