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24 декабря 2017
23 декабря 2017
19:17  23 декабря 2017 9

Макрон и Меркель призвали вернуть российских военных в Донбасс

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон
Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением в адрес российского лидераФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Война на Украине
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Главы Германии и Франции выступили с предложением вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона утверждается, что Совместный центр по контролю и координации играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня. Их обращение приводит RT.

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Кроме того, Меркель и Макрон подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта положений минских соглашений, добавляет информагентство Nation News. Они заявили, что пора прекратить кровопролитие в Донбассе и наладить там мирную жизнь.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил Ангеле Меркель решение Кремля о выводе российских офицеров из состава Центра. По его словам, украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания наших военных и исполнения ими своих обязанностей.

Нина Калинина
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