Володин: мир станет лучше без Макрона

Мир станет лучше, если из политики уйдет президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Еще раз хочу подчеркнуть — мы с вами, несмотря на все вызовы, сейчас в открытом режиме работаем, обсуждаем. Интернет, мировая паутина, доносят это все до ушей и взглядов Макрона и ему подобных. Поэтому Давайте так работать, чтобы все то, что они увидят, привело быстрее к их кончине, бегству и уходу из политики, потому что мир будет лучше, если они уйдут», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы, трансляция ведется на сайте Думы. По словам Володина, этого можно достичь через повышение эффективности.
В марте председатель Госдумы РФ заявил, что у Эммануэля Макрона истерика, которая может привести к большой трагедии. Так Володин прокомментировал заявление европейского политика о том, нужно использовать ядерное оружие и продолжить конфликт на Украине.
