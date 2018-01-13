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13 января 2018
15:56  13 января 2018 0

Пермский избирком первым в России признал незаконными листовки Навального. На них пожаловались сторонники Собчак. ФОТО

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Сторонники блогера призывают бойкотировать выборыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Избирательная комиссия Пермского края признала незаконной агитацией листовки сторонников блогера Алексея Навального. В них содержались призывы бойкотировать президентские выборы или проголосовать против одного из кандидатов.

Жалоба и копии двух листовок поступили по электронной почте от пермских сторонников телеведущей и кандидата на выборах в марте 2018 года Ксении Собчак, передает телеграм-канал «Татищевъ». Комиссия признала агитационные материалы незаконными из-за того, что листовка содержит негативную информацию только об одном кандидате на пост президента — Владимире Путине.

Кроме того, она не содержит выходных данных, а по закону агитационные материалы должны быть оплачены с избирательного счета одного из кандидатов, сообщает портал «В курсе.ру». О принятом решении уже проинформировали ЦИК РФ и МВД.

Как писало «URA.RU», ранее Центральная избирательная комиссия отказала блогеру Алексею Навальному в регистрации документов на выборы президента России. Причиной такого решения стало наличие у политика судимости по тяжкой статье, связанной с делом Кировлеса. В ответ на этого его сторонники начали призывать к бойкоту выборов.

Фото: телеграм-канал «Татищевъ»

Игорь Чукреев
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