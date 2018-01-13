Избирательная комиссия Пермского края признала незаконной агитацией листовки сторонников блогера Алексея Навального. В них содержались призывы бойкотировать президентские выборы или проголосовать против одного из кандидатов.
Жалоба и копии двух листовок поступили по электронной почте от пермских сторонников телеведущей и кандидата на выборах в марте 2018 года Ксении Собчак, передает телеграм-канал «Татищевъ». Комиссия признала агитационные материалы незаконными из-за того, что листовка содержит негативную информацию только об одном кандидате на пост президента — Владимире Путине.
Кроме того, она не содержит выходных данных, а по закону агитационные материалы должны быть оплачены с избирательного счета одного из кандидатов, сообщает портал «В курсе.ру». О принятом решении уже проинформировали ЦИК РФ и МВД.
Как писало «URA.RU», ранее Центральная избирательная комиссия отказала блогеру Алексею Навальному в регистрации документов на выборы президента России. Причиной такого решения стало наличие у политика судимости по тяжкой статье, связанной с делом Кировлеса. В ответ на этого его сторонники начали призывать к бойкоту выборов.