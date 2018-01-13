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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
21:03  13 января 2018 0

В Сибири обнаружили останки гигантских динозавров. ФОТО

Вид древних животных удалось восстановить по отдельным фрагментам скелетаФото: пресс-служба СПбГУ

Исследователи обнаружили в Кемеровской области останки нового вида гигантских травоядных динозавров. Их нашли во время палеонтологических раскопок.

Ученые из Санкт-Петербурга и Томска совершили открытие в окрестностях деревни Шестаково. Новый вид получил название Sibirotitan astrosacralis (сибиротитан звездокрестцовый), сообщает VSE42.Ru. Динозавр мог весить порядка 50 тонн, а его длина достигала 20 метров.

Находка ученых меняет отношение к тому, где появились титанозавры
Фото: пресс-служба СПбГУ

Четырехногий сибиротитан жил на Земле 120 миллионов лет назад и питался растениями. Из-за внушительного размера на динозавров редко нападали хищники. Находка ученых позволяет сделать неоднозначный вывод. «Раньше считалось, что титанозавры возникли в раннем мелу Южной Америки (около 145 млн лет назад). Современные данные позволяют предположить, что они впервые появились в Азии», — цитирует доцента СПбГУ Павла Скучаса пресс-служба вуза.

Как писало «URA.RU», ранее палеонтологи воссоздали самый страшный на Земле звук. По словам исследователей, зловещий низкочастотный гул тираннозавра не похож на звуки современных хищников и, тем не менее, вызывает у человека отвращение и ужас.

Игорь Чукреев
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