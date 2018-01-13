Вид древних животных удалось восстановить по отдельным фрагментам скелета Фото: пресс-служба СПбГУ

Исследователи обнаружили в Кемеровской области останки нового вида гигантских травоядных динозавров. Их нашли во время палеонтологических раскопок.

Ученые из Санкт-Петербурга и Томска совершили открытие в окрестностях деревни Шестаково. Новый вид получил название Sibirotitan astrosacralis (сибиротитан звездокрестцовый), сообщает VSE42.Ru. Динозавр мог весить порядка 50 тонн, а его длина достигала 20 метров.

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Фото: пресс-служба СПбГУ