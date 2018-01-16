Пугачеву подкосил бокал шампанского. ФОТО

Эстрадная певица Алла Пугачева продолжает отмечать события, связанные с наступлением нового года. На девичнике со своими подругами она явно выглядела веселее остальных, развалившись на диване после бокала шампанского.
Фотографиями с праздника поделилась близкая подруга Примадонны Алина Редель на своей странице в Facebook. «Девичник. Праздник продолжается — второй день старого Нового года, день судьбы. Всем желаем счастья!!!» — написала Редель в соцсети.
Пользователи тут же бросились обсуждать снимки, пишут «Дни.ру». «Аллочка, ты выглядишь прекрасно, респект!», «Очень красивые и позитивные!» — расхвалили примадонну ее поклонники.
Ранее поклонники Примадонны высмеяли ее наряд. По информации «URA.RU», они посчитали его совершенно не соответствующим ее возрасту. Также «Утро.ру» сообщало о том, что Алла Пугачева снималась для новогоднего шоу на «Первом канале» в ужасных условиях: на крыше отеля, в мороз и ветреную погоду.