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16 января 2018
Главные новости Москвы
15:34  16 января 2018 1

Пугачеву подкосил бокал шампанского. ФОТО

Пугачева в свои 68 лет выглядит шикарноФото: Алина Редель, Facebook

Эстрадная певица Алла Пугачева продолжает отмечать события, связанные с наступлением нового года. На девичнике со своими подругами она явно выглядела веселее остальных, развалившись на диване после бокала шампанского.

Фотографиями с праздника поделилась близкая подруга Примадонны Алина Редель на своей странице в Facebook. «Девичник. Праздник продолжается — второй день старого Нового года, день судьбы. Всем желаем счастья!!!» — написала Редель в соцсети.

Пользователи тут же бросились обсуждать снимки, пишут «Дни.ру». «Аллочка, ты выглядишь прекрасно, респект!», «Очень красивые и позитивные!» — расхвалили примадонну ее поклонники.

Фото: Алина Редель, Facebook

Ранее поклонники Примадонны высмеяли ее наряд. По информации «URA.RU», они посчитали его совершенно не соответствующим ее возрасту. Также «Утро.ру» сообщало о том, что Алла Пугачева снималась для новогоднего шоу на «Первом канале» в ужасных условиях: на крыше отеля, в мороз и ветреную погоду.

Ксения Томашова
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