Черный маг «Битвы экстрасенсов» умер от остановки сердца

Участник десятого сезона «Битвы экстрасенсов» Константин Ямпольский скончался в одной из больниц Воронежа. Друзья молодого человека обратились к его фанатам с просьбой о помощи.
Причиной смерти Ямпольского стала острая сердечная недостаточность, ему было всего 33 года, сообщает Life.ru. Сейчас друзья экстрасенса распространяют в социальных сетях сообщения о сборе средств на его похороны. По их словам, близких у него нет.
Константин Ямпольский на «Битве экстрасенсов» позиционировал себя как черный маг, экстрасенс и парапсихолог. После шоу он организовал центр парапсихологии «Левиафан», в котором числился «верховным жрецом».
Отметим, это уже не первый случай трагической гибели в молодом возрасте участников шоу. Так, летом 2017 года в Москве скончалась еще одна финалиста «Битвы Экстрасенсов». Илона Новоселова выпала с шестого этажа после ссоры со своим молодым человеком, напоминает «Национальная служба новостей».