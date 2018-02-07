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07 февраля 2018
12:26  07 февраля 2018 10

У вылетевшего из Москвы в Пхукет самолета в небе сломался двигатель. ФОТО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, внуково
Самолет экстренно приземлился во ВнуковоФото: Maxfastov, Wikipedia

Самолет, который вылетел из Москвы в Таиланд, на остров Пхукет, вернулся обратно, во Внуково. Причиной стала техническая неисправность, а именно — поломка двигателя.

Фото: Telegram-канал 112

Перед посадкой самолет прокружил в небе над столичным аэропортом пять кругов из-за неблагоприятных метеоусловий, передает РЕН ТВ. На борту судна находилось 516 человек.

Ранее стало известно, что в самолете, выполнявшем рейс Москва — Пхукет, через 15 минут после взлета сработала аварийная сигнализация. Для встречи воздушного судна были вызваны службы аэропорта.

Ранее «URA.RU» сообщало о подобном случае: во Внуково экстренно приземлился самолет авиакомпании UTair. Он также вернулся в аэропорт практически сразу после взлета. По предварительной информации, на борту сработал датчик пожарной сигнализации. В самолете, который направлялся из Москвы в Минск, находилось 90 пассажиров.

Ксения Томашова
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