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07 февраля 2018
14:43  07 февраля 2018 4

Улюкаев в СИЗО занялся саморазвитием: пишет стихи и практикует йогу

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев находится в СИЗО до вступления приговора в законную силуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет тюрьмы, обустроился в СИЗО, где находится до вступления приговора в законную силу. В камере его посещает вдохновение, он ведет себя смиренно и достойно, сообщает телеграм-канал Mash.

Улюкаев, руководствуясь тезисом, что лучшие книги были написаны в тюрьме, принялся сочинять прозу и стихи. Причем, по словам надзирателей следственного изолятора, «стихи ему даются легче». Вместе с творчеством экс-глава МЭР развивает тело и дух, практикуя йогу.

Как ранее сообщало «URA.RU», Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в середине декабря прошлого года за получение взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По информации РАПСИ, экс-министр не жаловался на нарушения его прав и условия содержания в СИЗО. Он также заявил, что ему ничего не нужно передавать в изолятор, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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