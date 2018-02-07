Улюкаев в СИЗО занялся саморазвитием: пишет стихи и практикует йогу

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет тюрьмы, обустроился в СИЗО, где находится до вступления приговора в законную силу. В камере его посещает вдохновение, он ведет себя смиренно и достойно, сообщает телеграм-канал Mash.
Улюкаев, руководствуясь тезисом, что лучшие книги были написаны в тюрьме, принялся сочинять прозу и стихи. Причем, по словам надзирателей следственного изолятора, «стихи ему даются легче». Вместе с творчеством экс-глава МЭР развивает тело и дух, практикуя йогу.
Как ранее сообщало «URA.RU», Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в середине декабря прошлого года за получение взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По информации РАПСИ, экс-министр не жаловался на нарушения его прав и условия содержания в СИЗО. Он также заявил, что ему ничего не нужно передавать в изолятор, напоминает «Федеральное агентство новостей».