Трампа призвали наказать фигурантов «кремлевского списка»

Сенаторы от Демократической партии США Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес разработали проект резолюции с требованием ввести новые санкции против фигурантов «кремлевского списка» — людей, упомянутых в докладе министерства финансов Штатов.
Представители демократического меньшинства в конгрессе США Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (Огайо), Роберт Менендес (Нью-Джерси) подготовили проект резолюции. Она должна призвать президента Дональда Трампа ужесточить санкции против России в соответствии с законом, принятым летом 2017 года. Авторы документа обвинили Россию в «подрыве демократических процессов» на Украине, в оказании поддержки правительству Сирии, в попытках вмешаться в политику США и стран Европы.
Решение администрации США не вводить новые санкции из-за того, что принятые меры работают эффективно, «взбесило демократов». «Отсутствие серьезности, которое проявила администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности… вызывает тревогу, так не должно продолжаться», — пояснил Кардин. В то же время демократы в обеих палатах американского парламента находятся в меньшинстве, поэтому резолюция имеет символический характер и не является обязательной для исполнения, отмечает РБК.
В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман пояснил, что передача списка в конгресс не означает автоматического введения санкций. Ситуацию вокруг «кремлевского доклада», по его мнению, не стоит драматизировать, отмечает «Утро.ру».
Политолог Константин Блохин, комментируя публикацию «кремлевского доклада», отметил, что нормализация отношений между Россией и США невозможна в обозримом будущем, сообщает «Национальная служба новостей». 29 января Минфин США передал в конгресс доклад о российской элите. В этот список попали также олигархи и политики с Урала.