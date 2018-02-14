23:13 14 февраля 2018 3

Лидер ЛДПР считает противными даже поцелуи «в щечку» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы и кандидат в президенты России Владимир Жириновский в День всех влюбленных заявил, что ненавидит поцелуи. По мнению политика, рот является самой грязной частью тела и поэтому поцелуй опасен для здоровья.

«Рот — самое грязное место человека. Через ротовую полость поступает вся пища, она отравленная, гадкая, это тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться? За ручку даже здороваться не надо, платочком накрыть и все», — приводит агентство «Дни.ру» комментарий эпатажного политика. Даже в День святого Валентина Жириновский советует россиянам воздерживаться от подобных телесных контактов.

Впрочем, как сообщает Life.Ru, это не помешало главному либерал-демократу страны предложить своему соратнику Василию Власову устроить конкурс на самый долгий поцелуй. Тем более, мнению Жириновского, победят в нем представители фракции ЛДПР в Госдуме.