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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:53  17 февраля 2018 1

В детском саду, где погибла воспитанница, покалечился еще один ребенок

Клипарт, детский сад, неваляшка
Пятилетняя девочка получила травму головы во время игрыФото: Наталия Вершинина © URA.RU

В детском саду Новой Москвы, где 16 февраля умерла трехлетняя воспитанница, произошел еще один инцидент с ребенком. Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга.

Как сообщает Life.Ru, происшествие произошло в тот же день, когда погибла девочка. Со слов работников детсада, пятилетняя воспитанница ударилась головой во время игры. В больнице, куда девочку отправили с мамой, выяснилось, что у ребенка травма головы и сотрясение мозга.

Ранее следователи назвали предварительную причину смерти трехлетней воспитанницы этого детсада. Девочка могла умереть из-за дисфункции сердца. Возбуждено уголовное дело.

Наталья Володина
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