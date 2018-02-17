В детском саду, где погибла воспитанница, покалечился еще один ребенок

Пятилетняя девочка получила травму головы во время игры
В детском саду Новой Москвы, где 16 февраля умерла трехлетняя воспитанница, произошел еще один инцидент с ребенком. Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга.
Как сообщает Life.Ru, происшествие произошло в тот же день, когда погибла девочка. Со слов работников детсада, пятилетняя воспитанница ударилась головой во время игры. В больнице, куда девочку отправили с мамой, выяснилось, что у ребенка травма головы и сотрясение мозга.
Ранее следователи назвали предварительную причину смерти трехлетней воспитанницы этого детсада. Девочка могла умереть из-за дисфункции сердца. Возбуждено уголовное дело.