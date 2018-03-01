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02 марта 2018
01 марта 2018
22:50  01 марта 2018 5

Общественники озаботились здоровьем Улюкаева в СИЗО. «Срок для него был шоком»

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев с трудом адаптируется за решеткойФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Представители Общественной наблюдательной комиссии более двух месяцев не могут попасть в СИЗО к Алексею Улюкаеву. В этой связи правозащитники серьезно обеспокоены состоянием экс-министра экономического развития РФ.

«Мы волнуемся за его самочувствие. Срок для него был шоком. Да, после он чувствовал себя хорошо, и в январе даже получилось его увидеть, но осмотр камеры мы так и не смогли провести. Это вызывает опасения», — цитирует РИА «Новости» зампредседателя ОНК Москвы Еву Меркачеву.

Во время последнего посещения бывшего чиновника, он показался правозащитникам «грустным» и просил, чтобы его оставили в камере в одиночестве. Однако, вопреки просьбе, к нему подселили двух других осужденных, сообщили Nation news.

В СИЗО, как уже сообщало «URA.RU», бывший министр ожидает вступления в силу приговора к восьми годам колонии строго режима. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Еще в феврале о каких-либо проблемах со здоровьем Улюкаева не было известно: он писал в камере стихи и прозу, а также осваивал йогу «для укрепления тела и духа».

Владимир Васин
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