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03 марта 2018
18:20  03 марта 2018 4

Бывший муж Фриске вывел в свет возлюбленную из Екатеринбурга. «Жениться надумал?» ВИДЕО

Похороны Жанны Фриске. Москва, шепелев дмитрий
Шепелев привел подругу к знаменитостямФото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий Дмитрий Шепелев познакомил свою новую возлюбленную, девушку из Екатеринбурга Екатерину Тулупову, с московскими знаменитостями. Пользователи в Сети предположили, что он готовится к свадьбе. После того, как Шепелев с Тулуповой посетили спектакль в Большом театре, они пришли на ужин к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову.

На записи, которую опубликовал в Instagram Эйвазов, видно, как бывший муж певицы Жанны Фриске тепло общается со своей подругой. Подписчики в комментариях предположили, что все идет к свадьбе. «А что это Шепелев свою блондинку привел? Жениться надумал, что ли?» — написал один из пользователей, передают «Дни.ру». Отметим, на встрече присутствовали и другие знаменитости, включая телеведущую Екатерину Андрееву.

Как писало «URA.RU» ранее, об избраннице телеведущего известно, что она занимается дизайном, а также создала женский клуб «Креативные завтраки». Напомним, Жанна Фриске умерла от рака в июне 2015 года, сейчас Дмитрий Шепелев занимается воспитанием совместного с певицей сына.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
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