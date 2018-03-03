18:20 03 марта 2018 4

Шепелев привел подругу к знаменитостям Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий Дмитрий Шепелев познакомил свою новую возлюбленную, девушку из Екатеринбурга Екатерину Тулупову, с московскими знаменитостями. Пользователи в Сети предположили, что он готовится к свадьбе. После того, как Шепелев с Тулуповой посетили спектакль в Большом театре, они пришли на ужин к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову.

На записи, которую опубликовал в Instagram Эйвазов, видно, как бывший муж певицы Жанны Фриске тепло общается со своей подругой. Подписчики в комментариях предположили, что все идет к свадьбе. «А что это Шепелев свою блондинку привел? Жениться надумал, что ли?» — написал один из пользователей, передают «Дни.ру». Отметим, на встрече присутствовали и другие знаменитости, включая телеведущую Екатерину Андрееву.

Как писало «URA.RU» ранее, об избраннице телеведущего известно, что она занимается дизайном, а также создала женский клуб «Креативные завтраки». Напомним, Жанна Фриске умерла от рака в июне 2015 года, сейчас Дмитрий Шепелев занимается воспитанием совместного с певицей сына.