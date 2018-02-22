21:08 22 февраля 2018 0

Дмитрий Шпелев вывел в свет свою новую подругу Фото: Дмитрий Шепелев, «Инстаграм»

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который сейчас занимается воспитанием сына от Жанны Фриске, вышел в свет вместе со своей новой избранницей. В компании некой светловолосой девушки его видели на спектакле в Большом театре.

Дмитрий Шепелев и его спутница мило беседовали перед представлением и производили впечатление довольно близких людей, пишет портал «Телепрограмма». По данным издания, подругой Шепелева является уроженка Екатеринбурга Екатерина Тулупова. Девушка занимается дизайном, а также создала женский клуб «Креативные завтраки». Не все поклонники положительно восприняли новости о предполагаемой связи Шепелева и Тулуповой, однако многие уже называют ее «новой мамой Платона».

Екатерина Тулупова — дизайнер из Екатеринбурга Фото: Facebook Екатерины Тулуповой

Напомним, певица Жанна Фриске умерла от рака в июне 2015 года. В декабре того же года появилась информация о том, что Дмитрий Шепелев якобы не является настоящим отцом их сына Платона, сообщало «Федеральное агентство новостей». Свои права на ребенка тогда предъявил 32-летний адвокат Радик Гущин, друг отца Жанны Фриске.